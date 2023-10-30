"Відчуваємо і бачимо": ЗС РФ застосовують під Куп'янськом хімічну зброю, — командир ЗСУ (відео)

За словами Дениса Ярославського, застосування забороненої на полі бою зброї фіксується другу добу поспіль. В українських захисників починає затруднюватися дихання і з'являються опіки.

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Російські окупанти почали застосовувати хімічну зброю проти українських захисників на Куп'янському напрямку, а це заборонено. Про це розповів командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі телемарафону 30 жовтня.

За його словами, зараз противник робить усе для того, щоб захопити важливу для них ділянку — залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий, тому застосовує навіть заборонені методи ведення війни. Причина в тому, що залізнична логістика в пріоритеті для них.

"Ворог використовує артилерію дуже потужно. І почав від учорашнього вечора використовувати засоби масового ураження, такі як гази. Тобто, дихання у бійців затрудняється, опіки, запаморочення – ми це відчуваємо і бачимо. Другу добу ворог використовує, систематично нам оголошує, коли він зробив постріли забороненою зброєю. Ми розуміємо, що це почалося. Все що росіяни кажуть, що не можна використовувати, вони насамперед використовують", — заявив Денис Ярославський.

Окремо командир підрозділу розвідки зазначив, що противник уже не вперше застосовує заборонену зброю. Приміром, на Бахмутському напрямку систематично використовували фосфор, перед цим на звільненій Київщині від хімії отруїлися бійці, а тепер ця тактика фіксується і під Куп'янськом.

"Перший раз ми із засобами хімічної зброї зіткнулися в Гостомелі. Коли наш підрозділ зайшов до ангару, де був літак "Мрія", ми там отруїлися, бо перебували понад три години. Було дуже багато госпіталізованих бійців, тоді ми це вперше відчули", — продовжив Денис Ярославський.

Нагадаємо, 6 вересня заступник начальника розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов уже повідомляв, що ЗС РФ застосовують хімічну зброю проти ЗСУ. За його словами, окупанти вчаться, освоюють нову зброю і через це в багатьох моментах дійсно є складним суперником.