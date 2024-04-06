"Рознесли металобрухт": ЗСУ знищили колону техніки ЗС РФ на Лиманському напрямку (відео)
У ЗСУ повідомили, що всього в колоні ЗС РФ було 9 одиниць техніки. Перші дві підірвалися на мінах, а ті, що залишилися, були знищені важкою артилерією, ПТРК і дронами.
Українські військові знищили цілу колону російської техніки на Лиманському напрямку. Відповідне відео показали воїни 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади в Telegram.
Повідомляється, що все сталося "днями". Колона з 9 одиниць техніки рухалася на Лиманському напрямку, однак воїни 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України, 60 Інгулецької ОМБр, 12 БрСпП "Азов" НГУ та Першої Президентської бригади знищили її.
"Перші 2 машини вибухнули на мінах, а далі українські воїни почали розносити металобрухт, що залишився, з усього, що було в наявності, — важкою артилерією, ПТРК "Стугна", FPV-дронами тощо", — ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що окупанти стали частіше атакувати ЗСУ хімічною зброєю. Ворог доставляє хімічну зброю за допомогою безпілотних літальних апаратів. Протягом березня зафіксовано 371 випадок використання таких боєприпасів, розповіли в Командуванні сил підтримки ЗСУ.
Також майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, до чого готуються окупанти. За його словами, противник зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці. Тому ворогу потрібна тактична ротація.