"Рознесли металобрухт": ЗСУ знищили колону техніки ЗС РФ на Лиманському напрямку (відео)

У ЗСУ повідомили, що всього в колоні ЗС РФ було 9 одиниць техніки. Перші дві підірвалися на мінах, а ті, що залишилися, були знищені важкою артилерією, ПТРК і дронами.

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Українські військові знищили цілу колону російської техніки на Лиманському напрямку. Відповідне відео показали воїни 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади в Telegram.

Повідомляється, що все сталося "днями". Колона з 9 одиниць техніки рухалася на Лиманському напрямку, однак воїни 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України, 60 Інгулецької ОМБр, 12 БрСпП "Азов" НГУ та Першої Президентської бригади знищили її.

"Перші 2 машини вибухнули на мінах, а далі українські воїни почали розносити металобрухт, що залишився, з усього, що було в наявності, — важкою артилерією, ПТРК "Стугна", FPV-дронами тощо", — ідеться в повідомленні.

ЗСУ знищили колону ЗС РФ на Лиманському напрямку

Раніше повідомлялося, що окупанти стали частіше атакувати ЗСУ хімічною зброєю. Ворог доставляє хімічну зброю за допомогою безпілотних літальних апаратів. Протягом березня зафіксовано 371 випадок використання таких боєприпасів, розповіли в Командуванні сил підтримки ЗСУ.

Також майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, до чого готуються окупанти. За його словами, противник зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці. Тому ворогу потрібна тактична ротація.