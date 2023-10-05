Залетел в глубокий тыл: ВСУ показали, как применяют дрон "Валькирия" против россиян (видео)

С помощью беспилотника, который может провести в воздухе до двух часов и развивает скорость до 108 км/ч, пограничники успешно подтвердили удар дрона-камикадзе по позициям ВС РФ.

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Беспилотный авиационный комплекс "Валькирия" под управлением украинских пограничников провел разведку в тылу российских оккупантов. Соответсвующее видео опубликовали на официальной странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook в четверг, 5 октября.

Пограничники пообщались с журналистами и показали, как с помощью украинского беспилотника проводят разведку. Сначала сотрудникам медиа показали старт БПЛА: "Валькирию" военный запустил с рук.

"Лучшая работа в мире", — сказал он после того, как дрон взлетел.

Перед операторами беспилотного летательно аппарата в тот день стояла задача отыскать фортификационные сооружения и личный состав, которые ранее поразил FPV-дрон. Полет беспилотника нужно было постоянно корректировать, ориентируя его на нужную для видеофиксации высоту. В результате дрон заснял на камеру разрушенные противотанковые сооружения "зубы дракона" и блиндаж.

Пограничники также рассказали о преимуществах этого беспилотного летательного аппарата. "Валькирия" дает возможность украинским военным безопасно проводить разведку не только на линии фронта, но и залетая на 30 километров в тыл противника.

"Мы можем контролировать ситуации даже на второй линии (фронта, — ред.). Мы "видим" больше, чем те же самые Mavic или другие типы дронов", — поделился с журналистами один из пограничников.

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Беспилотник "Валькирия": что о нем известно

АСУ-1 "Валькирия" — это беспилотный авиационный комплекс военного и гражданского назначения, который выпускает компания "Авиационные системы Украины". Он предназначен для разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня в любое время суток. В комплекс входят три дрона, оборудование для работы днем или ночью, специальный ноутбук, выступающий наземной станцией, антенны для передачи сигнала.

Дроны весом 3,5 кг запускаются с рук или специальной мобильной платформы — леера, и может провести в воздухе до двух часов при нормальной погоде. Аппарат разгоняется до 108 км/ч и поднимается на высоту до 2000 м, радиус действия — до 34 км. При необходимости на БПЛА можно установить дневную камеру с разрешением 4К и десятикратным зумом, тепловизор, гиростабилазционные модули.

Разработчики установили на "Валькирию" одноосный подвес с двумя камерами, который стабилизирует движения при крене, можно также установить двуосный для большей стабильности и полезной нагрузки. Оператор может включить систему автопилота на базе открытых аппаратных платформ ArduPilot, Pixhawk и Mission Planner. Цифровая телеметрическая связь обеспечивает большой радиус действия, дополнительно есть возможность передавать видео онлайн.

Напомним, 1 июля украинский дрон "Валькирия" помог ВСУ уничтожить склад боеприпасов РФ. Беспилотный авиационный комплекс используется ВСУ с 2015 года для разведки и корректировки артиллерийского огня.

А в конце мая стало известно, что ВСУ получили сотни дронов "Валькирия" и бьют оккупантов. Еще в 2015 году десять волонтеров из благотворительного фонда "Армия SOS" создали первый беспилотный авиационный комплекс "ВАЛК-1", также известный как "Валькирия", начали передавать их украинской армии.