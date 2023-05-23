"Боевые птицы Украины": ВСУ получили сотни дронов "Валькирия" и бьют оккупантов

Разработчики продолжают совершенствовать конструкцию и вскоре выпустят новые модели: Galka, Soika, Pugach, Zozulya, Ogar.

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В 2022 году команда украинских пилотов-аэроразведчиков создала компанию "Боевые птицы Украины", которая создает для военных беспилотники "Валькирия". Один из сооснователей Дмитрий Ковальчук раскрыл подробности проекта в интервью сайту DOU.

Еще в 2015 году десять волонтеров из благотворительного фонда "Армия SOS" создали первый беспилотный авиационный комплекс "ВАЛК-1", также известный как "Валькирия", начали передавать их украинской армии. По словам Дмитрия Ковальчука, в марте 2022 года разработчики задействовали все дроны со своих складов и отправились вести аэроразведку: искать российскую технику и наводить артиллерию ВСУ. Сначала они воевали в Киевской области, затем в Житомирской, потом на Харьковском и Донецком направлении.

В мае 2022 года Дмитрий вернулся в Киев и понял, что ВСУ очень не хватает беспилотников. На тот момент команда собирала по три "Валькирии" в месяц эксклюзивно для летных групп "Армии SOS", состоящих из двух операторов, наземной станции и трех БПЛА. Производители увеличили масштабы, начав делать дроны по заказу благотворительных фондов, а лето Дмитрий Ковальчук основал компанию вместе с Юрием Добронравиным, одним из разработчиков ПО "Крапива".

До конца 2022 года "Боевые птицы Украины" создала 132 полетные группы и собрали 296 дронов, сейчас предприятие изготавливает в месяц по 120 БПЛА, которые применяют на всех участках фронта. Как утверждает Дмитрий Ковальчук, в 2023 году "Валькирию" официально допустили к эксплуатации в ВСУ, а компания получила заказы от государства.

"Из опыта 2014 знаем, что волонтерские фонды со временем будут давать все меньше денег, а значит — будет меньше заказов. Тогда никто кроме государства не сможет поддерживать полетные группы. Думаю, это может произойти уже через год", — рассказал сооснователь "Боевых птиц".

Разработчики продолжают улучшать конструкцию "Валькирии" и недавно создали дрон Galka с продолжительностью полета более двух часов. В отличии от предшественника, новый БПЛА передает видео в реальном времени, может поворачивать камеру, может летать без GPS, использует другой контроллер и программу QGroundControl вместо Mission Planner.

Характеристики дрона Galka Фото: Скриншот

Вскоре "Боевые птицы Украины" планируют выпустить еще четыре модели, которые уже проходят испытания. Первой в серийное производство пойдет разведывательный дрон-картограф Soika, потом начнется производство дронов-камикадзе Pugach и Zozulya (более дальнобойный), а также бомбардировщиков Ogar.

"Мы еще не завершили полный переход от "Валькирии" к Galka, ждем некоторых деталей и литой формы из Польши. Сейчас в некоторых БПЛА используем отдельные детали от Galka, однако сама форма до сих пор "Валькирии", — объяснил Дмитрий.

В прошлом году писали, как украинский дрон "Валькирия" помог ВСУ уничтожить склад боеприпасов РФ. С его помощью защитники Украины обнаружили объект и метко поразили его артиллерийским снарядом.