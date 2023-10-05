Залетів у глибокий тил: ЗСУ показали, як застосовують дрон "Валькірія" проти росіян (відео)

За допомогою безпілотника, який може провести в повітрі до двох годин і розвиває швидкість до 108 км/год, прикордонники успішно підтвердили удар дрона-камікадзе по позиціях ЗС РФ.

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Безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія" під керуванням українських прикордонників провів розвідку в тилу російських окупантів. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook у четвер, 5 жовтня.

Прикордонники поспілкувалися із журналістами й показали, як за допомогою українського безпілотника проводять розвідку. Спочатку співробітникам медіа показали старт БПЛА: "Валькірію" військовий запустив із рук.

"Найкраща робота у світі", — сказав він після того, як дрон злетів.

Перед операторами безпілотного літального апарату того дня стояло завдання відшукати фортифікаційні споруди та особовий склад, які раніше вразив FPV-дрон. Політ безпілотника потрібно було постійно коригувати, орієнтуючи його на потрібну для відеофіксації висоту. У результаті дрон зняв на камеру зруйновані протитанкові споруди "зуби дракона" та бліндаж.

Прикордонники також розповіли про переваги цього безпілотного літального апарату. "Валькірія" дає можливість українським військовим безпечно проводити розвідку не лише на лінії фронту, а й залітаючи на 30 кілометрів у тил противника.

"Ми можемо контролювати ситуації навіть на другій лінії (фронту, — ред.). Ми "бачимо" більше, ніж ті ж самі Mavic або інші типи дронів", — поділився із журналістами один із прикордонників.

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Безпілотник "Валькірія": що про нього відомо

АСУ-1 "Валькірія" — це безпілотний авіаційний комплекс військового і цивільного призначення, який випускає компанія "Авіаційні системи України". Він призначений для розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню в будь-який час доби. До комплексу входять три дрони, обладнання для роботи вдень або вночі, спеціальний ноутбук, який виступає наземною станцією, антени для передачі сигналу.

Дрони вагою 3,5 кг запускаються з рук або спеціальної мобільної платформи — леєра, і можуть провести в повітрі до двох годин за нормальної погоди. Апарат розганяється до 108 км/год і підійматися на висоту до 2000 м, радіус дії — до 34 км. За необхідності на БПЛА можна встановити денну камеру з роздільною здатністю 4К і десятикратним зумом, тепловізор, гіростабілазні модулі.

Розробники встановили на "Валькірію" одновісний підвіс із двома камерами, що стабілізує рухи під час крену, можна також встановити двовісний для більшої стабільності та корисного навантаження. Оператор може увімкнути систему автопілота на базі відкритих апаратних платформ ArduPilot, Pixhawk і Mission Planner. Цифровий телеметричний зв'язок забезпечує великий радіус дії, додатково є можливість передавати відео онлайн.

Нагадаємо, 1 липня український дрон "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів РФ. Безпілотний авіаційний комплекс використовується ЗСУ з 2015 року для розвідки та коригування артилерійського вогню.

А наприкінці травня стало відомо, що ЗСУ отримали сотні дронів "Валькірія" і б'ють окупантів. Ще 2015 року десятеро волонтерів із благодійного фонду "Армія SOS" створили перший безпілотний авіаційний комплекс "ВАЛК-1", також відомий як "Валькірія", почали передавати їх українській армії.