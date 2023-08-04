ГУР посилилися новою партією дронів "Валькірія": побачать ворога вдень і вночі (відео)
Безпілотники "Валькірія" вже давно зарекомендували себе як прості та надійні "крила" для розвідки.
Український безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія" нещодавно був переданий фондом "Повернись живим" одному з підрозділів Головного розвідувального управління Міноборони України. Інформацію про це фонд розмістив у соцмережі Facebook. Додатково до цього авіаційного комплексу для українських розвідників було надано ще п'ять дронів. Загальна ринкова вартість переданого комплекту становить 2 789 200 грн.
До нової партії допомоги, яку отримали розвідники, увійшли:
- 1 безпілотний літальний апарат (БПЛА) "Валькірія", що складається з трьох дронів і наземного пункту управління з усім необхідним додатковим обладнанням (ноутбук і монітор для опрацювання інформації, комплект щогл і антен, карти пам'яті, поручень, і ремонтний комплект);
- 5 додаткових бортів безпілотників "Валькірія";
- 5 потужних ноутбуків для редагування фото та відео, які отримані в результаті розвідки.
Безпілотники "Валькірія" вже давно зарекомендували себе, як прості у використанні та надійні розвідувальні машини. За даними благодійної організації, скритність безпілотного комплексу від радарів, дальність і швидкість розгортання, які в поєднанні з передпольотною підготовкою можуть становити всього 5 хвилин, є одними з його найбільших переваг.
Комплекс здатний проводити розвідувальні операції на глибині фронту до 40 км, а також здійснювати цілодобове спостереження за лінією фронту. Так само "Валькірія" забезпечує аерофотозйомку з можливістю відеотрансляції в реальному часі перебуваючи в повітрі до 2 годин.
"Наші захисники отримали хороший інструмент для забезпечення моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню вдень і вночі", — написали представники фонду.
Раніше стало відомо, що розробники дронів "Валькірія" збираються випустити цілу лінійку подібних безпілотників. "Бойові птахи України" випускатимуть моделі Galka, Soika, Pugach, Zozulya, Ogar.
А ще Фокус розповідав, що днями дрон "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів РФ. Безпілотник навів нашу артилерію на військовий склад, де зберігалися снаряди для російської реактивної системи залпового вогню "Ураган".