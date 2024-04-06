Запускають за 5 хвилин: в ЗСУ показали, як працює БпЛА "Валькірія" (відео)

За словами військових, "Валькірія" вже зарекомендувала себе на фронті як простий та надійний розвідувальний дрон.

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Безпілотник "Валькірія" малопомітний для ворожих радарів, а його запуск включно з передпольотною підготовкою становить близько 5 хвилин. Особливості роботи БпЛА розкрили Сили оборони півдня України, оприлюднивши відео запуску дрона.

"Серед найбільших переваг безпілотного комплексу — його малопомітність для радарів, дальність польоту та швидкість розгортання, яка разом з передпольотною підготовкою може становити всього лише 5 хвилин", — зазначили українські військові.

На відео видно, як морпіхи 501 окремого батальйону морської піхоти з підрозділу "Грифон" запускають "Валькірію" в небо, а після успішного тренування приземляють безпілотник.

"Дана пташка вже зарекомендувала себе на фронті як простий та надійний розвідувальний безпілотний апарат", — наголосили Сили оборони півдня України.

Що відомо про безпілотник "Валькірія"

АСУ-1 "Валькірія" — безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення українського виробництва. Він використовується для моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню вдень та вночі.

"Валькірія" складається з:

трьох дронів;

обладнання для роботи в темний і світлий час доби;

ноутбука, що виконує роль наземної станції;

антени для передачі сигналу.

Комплекс може виконувати як цілодобове спостереження за переднім краєм фронту, так і проводити розвідувальні операції вглиб до 40 км. "Валькірія" здатна залишатися у повітрі до двох годин та забезпечувати аерозйомку з можливістю трансляції відео у режимі реального часу.

Цей безпілотний авіаційний комплекс використовують в ЗСУ з 2015 року для розвідки та коригування артилерійського вогню. Саме "Валькірія" у липні 2023 року заглибилася на 11 кілометрів у тил противника у Бєлгородській області

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія" під керуванням українських прикордонників провів розвідку в тилу російських окупантів. Тоді військовослужбовці заявили, що "Валькірія" дає можливість українським військовим безпечно проводити розвідку не лише на лінії фронту, а й залітаючи на 30 кілометрів у тил противника.

6 квітня українські військові знищили цілу колону російської техніки на Лиманському напрямку. У ЗСУ повідомили, що всього в колоні ЗС РФ було 9 одиниць техніки. Перші дві підірвалися на мінах, а ті, що залишилися, були знищені важкою артилерією, ПТРК і дронами.