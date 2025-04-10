У РФ розробили перехоплювач дронів для піхотних підрозділів (відео)

Російські війська почали використовувати новий переносний дрон-перехоплювач, призначений для боротьби з ворожими безпілотниками. Конструкцію апарата виконано з використанням 3D-друку, що дає змогу прискорити виробництво і здешевити масове застосування.

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Про це свідчать відеоматеріали, опубліковані в соцмережах російськими джерелами.

Початкова версія системи передбачає запуск із двомісної стаціонарної пускової установки, оснащеної біспектральним оптико-електронним модулем. Однак кадри з лінії фронту вказують на існування полегшеної версії з переносною пусковою, яку здатний обслуговувати один піхотинець.

Фото: Соцсети

Безпілотний перехоплювач побудований за Х-подібною схемою з чотирма двигунами. Він оснащений тепловізійно-телевізійною головкою самонаведення, що дає змогу дрону самостійно наводитися на ціль після захоплення. Управління здійснюється командно-телеметричним каналом через виносний пульт. Така схема виключає можливість пеленгування оператора засобами радіотехнічної розвідки противника.

Принцип дії системи полягає в тому, що оператор обирає ціль, а далі дрон запускається і діє в автономному режимі, без додаткового втручання.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", подібні розробки в Росії з'явилися ще 2024 року, коли було представлено переносні комплекси з дронами-перехоплювачами, оснащеними системами самонаведення.

У відповідь Україна також розвиває аналогічні системи. Крім власних дронів-перехоплювачів на базі FPV, створюється новий комплекс для протидії безпілотникам типу "Шахед".

Нагадаємо, українська компанія Aerobavovna випробовує систему перехоплення БпЛА, використовуючи аеростати як носії FPV-перехоплювачів літакового типу.