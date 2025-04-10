В РФ разработали перехватчик дронов для пехотных подразделений (видео)

Российские войска начали использовать новый переносной дрон-перехватчик, предназначенный для борьбы с вражескими беспилотниками. Конструкция аппарата выполнена с использованием 3D-печати, что позволяет ускорить производство и удешевить массовое применение.

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Об этом свидетельствуют видеоматериалы, опубликованные в соцсетях российскими источниками.

Начальная версия системы предполагает запуск с двухместной стационарной пусковой установки, оснащенной биспектральным оптико-электронным модулем. Однако кадры с линии фронта указывают на существование облегченной версии с переносной пусковой, которую способен обслуживать один пехотинец.

Фото: Соцсети

Беспилотный перехватчик построен по Х-образной схеме с четырьмя двигателями. Он оснащен тепловизионно-телевизионной головкой самонаведения, что позволяет дрону самостоятельно наводиться на цель после захвата. Управление осуществляется по командно-телеметрическому каналу через выносной пульт. Такая схема исключает возможность пеленгования оператора средствами радиотехнической разведки противника.

Принцип действия системы заключается в том, что оператор выбирает цель, а далее дрон запускается и действует в автономном режиме, без дополнительного вмешательства.

Как отметили обозреватели "Милитарного", подобные разработки в России появились еще в 2024 году, когда были представлены переносные комплексы с дронами-перехватчиками, оснащенными системами самонаведения.

В ответ Украина также развивает аналогичные системы. Кроме собственных дронов-перехватчиков на базе FPV, создается новый комплекс для противодействия беспилотникам типа "Шахед".

Напомним, украинская компания Aerobavovna испытывает систему перехвата БПЛА, используя аэростаты в качестве носителей FPV-перехватчиков самолетного типа.