СМИ пишут о новом алгоритме управления "Шахедами" через Telegram: в ЦПД прокомментировали

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов типа Shahed используют боты в социальной сети Telegram, чтобы получать данные о полете в режиме реального времени. Новый алгоритм управления БПЛА ВС РФ описал российский инженер в записке, которую нашли в "Шахеде" после очередной вражеской атаки.

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Об этом пишет издание The Economist.

Со ссылкой на слова украинских инженеров, разбирающих внутренности российских "Шахедов" после атак по Украине, журналисты рассказывают, что наибольшее беспокойство вызывают способы контроля вражеских беспилотников. Новые модели дронов ВС РФ не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы, потому что управляются искусственным интеллектом и подключаются к интернет-сетям и мобильному интернету в Украине и не зависят от GPS с глушителями.

Специалисты в Киеве рассказали изданию, что нашли внутри одного из БПЛА ВС РФ записку, вероятно, оставленную сочувствующим украинцам российским инженером, которая намекала на новый алгоритм управления дронами. По словам журналистов, в записке говорилось, что российские дроны контролируются с помощью ботов в Telegram, которые присылают операторам необходимые данные и видео полета в реальном времени.

СМИ пишут об управлении БПЛА ВС РФ через Telegram: реакция ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отреагировал на публикацию.

"История о "записках в шахедах" и управление через Телеграм-боты — это, конечно, что-то", — написал руководитель ЦПД.

Он добавил, что некоторые из вражеских БПЛА управляются дистанционно с помощью установленных на них камер еще с 2024 года, и украинские силы противовоздушной обороны сбивают их.

Андрей Коваленко прокомментировал публикацию об управлении "Шахедами" через Telegram-боты Фото: скриншот

Напомним, специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") 24 мая писал, что россияне активно внедряют БПЛА с искусственным интеллектом, которые хаотично атакуют цели и из-за этого могут убивать много гражданских людей.

Фокус 22 мая писал о российском БПЛА "Елка" с искусственным интеллектом, который уничтожает дроны Вооруженных сил Украины. Оккупанты заявляют, что их новые беспилотники-перехватчики могут уничтожать разведывательные и ударные дроны самолетного типа, тяжелые коптеры типа Vampire и небольшие FPV-дроны.