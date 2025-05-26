"Российские Шахеды не управляются через Telegram": украинский специалист опроверг заявления СМИ

Украинский специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (Флеш) опроверг информацию, что россияне управляют ударными дронами "Шахед" через мессенджер Telegram и сотовые сети.

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Он прокомментировал статью издания The Economist в своем Telegram-канале 26 мая.

По его словам, "Шахеды" не получают команды через мессенджер и не передают видео через украинские сети мобильной связи. Кроме того, российские БПЛА до сих пор не имеют полноценного искусственного интеллекта, по-прежнему пользуются системами спутниковой навигации, а потому уязвимы к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зато эти дроны оснащены трекерами, которые присылают российским военным информацию о местонахождении и данные телеметрии, такие как скорость и высота. Она действительно передается через онлайн-ботов в Telegram, используя сотовые сети благодаря модемам и SIM-картам украинских, российских и иностранных операторов. Но эта технология не позволяет удаленно управлять "Шахедами", отправляя им новые команды.

"Этих модемов и сим-карт в обломках мы находим сотни если не тысячи уже. Мы, понимая все это, не даем "Шахедам" работать через наши сети мобильной связи", — отметил Сергей Бескрестнов.

25 мая издание The Economist написало, что "Шахеды" больше не поддаются воздействию средств РЭБ, потому что имеют искусственный интеллект и пользуются мобильным интернетом. Источники заявили СМИ, что внутри одного из дронов нашли записку, вероятно, оставленную одним из российских инженеров. В ней отмечалось, что "Шахеды" управляются с помощью Telegram в реальном времени, а также передают видео. Сергей Бескрестнов уверяет, что никаких записок украинские специалисты не находили.

Издание также обратило внимание, что Россия усиливает атаки "Шахедов" против Украины. Согласно разведданным, россияне со временем планируют запускать до 1000 дронов за один раз.