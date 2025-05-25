Обстрелы Украины усилятся: РФ сможет запускать до 1000 шахедов за атаку

Москва усиливает интенсивность и масштабы обстрелов Украины. В 2024 году Россия производила около 300 Шахедов в месяц, а сейчас такое же количество выпускается менее чем за три дня.

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Об этом сообщает издание The Economist.

В ночь на 25 мая российские силы совершили одну из крупнейших обстрелов Украины с начала полномасштабной войны, применив 298 беспилотников и 69 ракет. Это событие может свидетельствовать о новой фазе войны, в которой удары с использованием сотен и даже тысяч дронов могут стать регулярной практикой.

Так, Россия усилила производство беспилотников Shahed. Если в прошлом году их выпуск составлял около 300 единиц в месяц, то сейчас аналогичное количество производится менее чем за трое суток. Согласно разведданным, Москва планирует наращивание производства до 500 беспилотников в день, что теоретически может позволить проводить атаки масштабом до 1000 дронов за один раз.

Помимо увеличения количества Shahed, Россия активно применяет баллистические ракеты, часть из которых поставляется из Северной Кореи. Эти ракеты отличаются высокой скоростью и сложностью перехвата. Главным средством противодействия остаются американские ЗРК Patriot с ракетами-перехватчиками PAC-3. На территории Украины размещено не менее восьми батарей Patriot, но их количество и запас ракет недостаточны для отражения всех атак.

В издании подчеркнули, что Киев запросил у США дополнительные комплексы и право на локализацию производства PAC-3, однако реакции со стороны Вашингтона пока нет.

Напомним, в ночь на 25 мая россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Под ударом оказался ряд украинских регионов, в результате чего сообщается о 13 погибших, среди которых трое детей, а также о 50 пострадавших в результате атаки россиян.

Как оказалось, украинская ПВО не может сбивать БПЛА из-за новой тактики обстрелов РФ.