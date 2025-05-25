Украинские ПВО не может сбивать БПЛА из-за новой тактики обстрелов РФ, — эксперт (видео)

В ночь на 25 мая россияне атаковали Одессу дронами с высоты 3 км, а одну из областей с рекордной высоты 4900 метров. На такой высоте мобильные огневые группы ВСУ и большинство зенитных систем не способны их сбивать.

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Об этом Александр Коваленко, обозреватель группы "Информационное сопротивление", сообщил в комментарии для Telegram-канала "Труха".

Александр Коваленко рассказал, что россияне запускают дроны на рекордной высоте

По словам Коваленко, в одной из областей Украины вообще была зафиксирована высота 4900 м, с которой атаковали российские дроны-камикадзе Shahed-136. Обычно такие БПЛА летают на высоте до 1000-1500 метров. А Одесскую область россияне атаковали БПЛА с высоты 3 км.

Военный эксперт говорит, что на такой высоте мобильные огневые группы и большинство зенитных систем не способны сбивать российские дроны. Сбивать могут огневые группы, вооруженные ПЗРК, а также авиация и ЗРК малого и среднего радиуса действия.

Он уверен, что россияне это делают, чтобы уменьшить эффективность перехвата мобильными огневыми группами и заставить ПВО чаще использовать ракеты для перехвата. Альтернатива — это использование авиации.

"Мы возвращаемся к вопросу авиации, не только реактивной, как МиГ-29, или F-16, но и к более легкой. Речь идет о легких ударных вертолетах и штурмовой турбовинтовой нереактивной авиации", — уточнил Коваленко.

Также военный обозреватель сообщил, что в ночь на 25 мая был установлен "рекорд" по количеству БПЛА: Россия запустила по территории Украины 298 штук. Однако около половины из них — это были дроны-приманки, поскольку у РФ проблемы с быстрым наращиванием производства "Шахедов". И именно они были локально потеряны во время подавления средствами РЭБ.

Напомним, в ночь на 25 мая россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Фокус писал о последствиях.

Так, в селе Мархаловка Киевской области была разрушена целая улица. Об этом Александр Коваленко сообщил в комментарии для Telegram-канала "Труха".