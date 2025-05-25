Разрушения как в Буче: СМИ показали уничтоженную атакой РФ улицу одного из сел под Киевом (видео)

В ночь на 25 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, в результате чего одна из улиц села Мархалевка Киевской области была полностью уничтожена. Журналисты показали, что осталось от улицы и поговорили с очевидцами событий.

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Об этом сообщает ТСН.

Журналист Дмитрий Фурдак показывает кадры уничтоженной улицы села после массированной российской атаки в ночь на 25 мая. На кадрах можно заметить масштабные разрушения частных домов местных.

"Киевщина не знала таких разрушений с марта 2022 года. Фактически вся улица Шевченко в Мархаловке разрушена. Это напоминает мне только одну улицу — улицу Вокзальную в Буче", — рассказывает медийщик.

Также журналист показывает один из частных домов, в которых жили были местные. В частности, в одном из домов проживало пять человек, которые успели спуститься со второго на первый этаж. Это спасло им жизнь, добавляет господин Фурдак.

Одна из очевидиц событий рассказывает, что в момент российской атаки находилась с маленьким ребенком в своем доме на втором этаже. Женщина говорит, что все жители дома проснулись от громкого взрыва, а потом она встала, взяла ребенка на руки и укрыла его одеялом.

"Впоследствии я увидела очень большую вспышку красного цвета. Дальше я открываю глаза — и все в пыли, и я ничего не слышу", — рассказала жительница Мархаловки.

Далее на кадрах можно увидеть, что спасатели продолжают разбор завалов. Из некоторых домов до сих пор идет дым после того, как пожарные ликвидировали источники возгорания. Также на месте массированной российской атаки присутствует тяжелая техника — самосвалы и экскаваторы, которые помогают спасателям проводить соответствующие работы.

Разрушения на улице Вокзальная в Буче

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, городок Буча под украинской столицей сначала оказался в центре боевых действий, а впоследствии — во временной оккупации. Затем российские войска совершили массовые преступления против гражданского населения, символом которой стали улица Вокзальная.

Улица Вокзальная в Буче (фото: Reuters) Фото: фото REUTERS

Украинские власти и международные инстанции квалифицируют события в городке Буча в начале весны 2022 года как преступление геноцида. Тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил всю ответственность за совершение военных преступлений в Буче на РФ.

Ранее сообщалось, что в Киевской области есть погибшие и пострадавшие из-за массированного обстрела РФ. Глава областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что последствия обстрела фиксируют в четырех районах региона.

Впоследствии стало известно, что РФ осуществила новую массированную атаку по Украине. В результате обстрела 13 человек, среди которых было трое детей, погибли, а более 50 человек пострадали.