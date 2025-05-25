РФ всю ночь атаковала Украину: в Киевской области есть погибшие и пострадавшие из-за массированного обстрела (фото)

Во время ночной массированной комбинированной атаки России по Украине под ударом оказались в частности Киев и область: в Киевской области погибли люди, в столице и области есть раненые, среди них — дети. Также в области и столице зафиксированы пожары и разрушения.

Related video

О последствиях российской массированной атаки по Киевщине сообщили в областной военной администрации.

Российская атака по Киевской области и столице началась поздно вечером 24 мая и продолжалась всю ночь. Местные слышали серию взрывов, власти сообщали об активной работе сил противовоздушной обороны.

Регион был атакован ударными БпЛА типа "Шахед", крылатыми ракетами Х-101 и ракетами типа "Калибр".

Под утро председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник в своем Telegram-канале сообщил о последствиях российского обстрела. По его словам, в области есть трое погибших и по меньшей мере десять пострадавших в результате атаки.

"Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе", — отметил председатель ОГА.

Также Калашник сообщил, что последствия обстрелов фиксируют в четырех районах Киевской области:

Броварском;

Белоцерковском;

Бучанском;

Обуховском.

Кроме того, в Фастовском районе пострадали две женщины. Больше всего пострадавших — в Белоцерковском районе: там пока известно о пяти пострадавших, среди них — трое детей. Также в Белоцерковском районе пострадал мужчина — у него зафиксированы осколочные ранения лица.

Также двое пострадавших обнаружены в Бучанском районе Киевской области.

По ряду адресов на Киевщине зафиксированы разрушения и пожары, на местах продолжают работать спасатели.

Массированная атака по Киеву: что известно о последствиях

О последствиях массированного обстрела столицы сообщили в Киевской городской военной администрации. По данным ведомства, в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения в трех районах столицы: Голосеевском, Днепровском и Шевченковском.

В Киеве известно о по меньшей мере 11 пострадавших в возрасте от 18 до 62 лет.

Другие последствия атаки по региону пока уточняются.

Напомним, ночью ВС РФ массированно комбинированно атаковали украинские области крылатыми ракетами, "Шахедами" и баллистическим вооружением.

Также ночью 25 мая были слышны взрывы в России, в частности в Твери: там, предварительно, дроны атаковали местный аэродром и военную часть.