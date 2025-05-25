Россия комбинированно атаковала Украину ракетами и дронами: что известно (фото, видео)

Ночью 25 мая Россия массированно атаковала Украину крылатыми ракетами X-101, ракетами типа "Калибр", баллистическими ракетами и ударными БпЛА типа "Шахед". В результате атаки в ряде городов зафиксированы пожары и разрушения, есть пострадавшие.

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Фокус собрал данные по ночному массированному обстрелу Украины.

Атака "Шахедов" по Украине

Атака "Шахедов" по Украине началась вечером 24 мая и продолжилась после полуночи. Взрывы прогремели в ряде областей, в частности в Киеве и Киевской области, в Одессе, Николаеве, Харькове, Сумской области, Кировоградской области.

В Киеве российские "Шахеды" повредили многоэтажки: падение обломков вызвало пожар в Голосеевском районе.

В сети также обнародовали кадры, на которых видно момент попадания "Шахеда" по столице.

Виталий Кличко сообщил о по меньшей мере 10 пострадавших из-за атаки "Шахедов" по столице.

В Харькове дроны ударили по трем районам города — Основянскому, Новобаварскому и Шевченковскому, сообщил мэр Игорь Терехов.

Также россияне атаковали "Шахедами" Николаев — по информации местных СМИ, дрон попал в жилой дом, поднялся пожар.

Пожар из-за атаки БпЛА зафиксирован в Одессе.

Атака крылатых ракет и ракет типа "Калибр"

Около 02:00 часов крылатые ракеты типа "Калибр" начали атаковать Украину. Также мониторинги предупреждали о пусках ракет Х-101 с бортов стратегической авиации РФ, которые около 03:00 часов также добрались до Украины.

Взрывы прогремели в Киевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и других областях.

В частности под ударом оказался город Тернополь — там прогремели взрывы.

Местные каналы обнародовали кадры последствий атаки по Тернополю: на них видно, как над городом поднялся столб дыма.

Последствия ракетной атаки по Тернополю

Также взрывы прогремели в Житомире и столице. Городской голова Виталий Кличко сообщал о массированной атаке по Киеву.

Баллистическая атака по Украине

Также ночью враг нанес удары баллистическим вооружением по территории Украины. Под ударом оказались в частности Сумская и Черниговская области, там прогремела серия взрывов. В Сумской области в частности под ударом оказался город Конотоп и район.

Также Россия ударила баллистикой по Днепропетровщине — город Павлоград подвергся комбинированной атаке крылатыми ракетами и баллистикой, как сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Другие последствия ночной массированной атаки по Украине пока уточняются. Воздушная тревога по состоянию на 04:20 часов продолжается, в небе фиксируют движение ударных БпЛА.

Напомним, ночью 25 мая Фокус сообщал об атаке "Шахедов" по Киеву и области.

Также Фокус писал о взрывах в результате комбинированной атаки РФ по Украине ночью 25 мая.