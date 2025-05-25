Россия наносит комбинированный удар по Украине "Шахедами", "Калибрами" и баллистикой

Ночью 25 мая российская армия начала массированную комбинированную атаку по Украине ракетами типа "Калибр", параллельно атакуя различные области ударными дронами типа "Шахед". Также OSINT-каналы сообщают о пусках крылатых ракет X-101 с бортов стратегической авиации РФ.

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Воздушная тревога по Украине была объявлена около 02:10 часов. OSINT-каналы предупредили о вхождении крылатых ракет типа "Калибр" в воздушное пространство Украины из акватории Черного моря.

"Калибры" заходили в воздушное пространство Украины с юга и двигались в направлении Кировоградской и Винницкой областей.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщал о фиксации около 20 крылатых ракет типа "Калибр" в воздушном пространстве Украины.

Скриншот | сообщение о "Калибрах" в небе над Украиной

Часть крылатых ракет двигалась через Винницкую область в западном направлении. Около 02:55 часов взрывы прогремели в Тернополе — город атаковали "Калибры".

Вскоре местные СМИ сообщили, что в Тернополе поднялся пожар из-за ракетной атаки.

Около 03:00 часов прогремели взрывы в городе Конотоп Сумской области — Россия нанесла удар баллистическими ракетами.

Также взрывы прозвучали в Житомирской и Хмельницкой областях — предварительно, местные слышали работу ПВО по российским ракетам в небе.

Около 03:15 россияне атаковали Днепропетровскую область баллистическими ракетами. Под ударом был в частности Павлоград, сообщили мониторинги.

Также россияне ударили баллистическими ракетами по Сумской и Черниговской области.

Параллельно ВС РФ атаковали Украину ударными БпЛА типа "Шахед". Взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Одессе, Николаеве. В Киеве, Харькове и Одессе поднялись пожары в результате атаки БпЛА.

В Николаеве, по сообщению местных СМИ, ударный дрон попал в жилой дом.

Воздушная тревога в областях продолжается из-за угрозы крылатых ракет Х-101 и ударных БпЛА типа "Шахед", которые мониторинги фиксируют в ряде регионов.

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Напомним, ночью 25 мая россияне также атаковали Киев и область ударными БпЛА типа "Шахед": взрывы также прозвучали в ряде городов Украины, зафиксированы пожары из-за попадания дронов.

Также эксперт с позывным "Флеш" 25 мая рассказал, что российские FPV-дроны начали достигать в глубину 30-40 километров.