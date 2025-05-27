Могут ли ВС РФ реально использовать украинские SIM-карты для "Шахедов": эксперт дал ответ
Использование данных Telegram для российских дроновых атак оказалось в центре внимания после материала в The Economist. Там, в частности, упоминалась записка, якобы найденная внутри сбитого беспилотника, а в записке говорилось о том, что россияне могут использовать для своих дронов украинские мобильные сети. Сами мобильные операторы не дают публичных комментариев, однако прояснить ситуацию все же удалось.
Об этом сообщает dev.ua.
Журналист издания связался с топ-менеджером одной из сотовых компаний. Тот подчеркнул, что вопрос использования SIM-карт дронами не является публичным, и операторы не могут комментировать его открыто. Тем не менее, собеседник издания н согласился рассказать некоторые детали в режиме «не для печати».
По его словам, некоторые российские дроны действительно используют SIM-карты. Но благодаря bigdata и алгоритмам отслеживания нетипичного поведения пользователей в сети, большинство из них можно отключить заранее (хотя 100% эффективность не гарантируется). Иногда случается так, что из-за нетипичного поведения отключают настоящих украинских пользователей.
Вообще, вопрос насчет SIM-карт и беспилотников уже более двух лет находится на контроле военного руководства Украины, и множество превентивных мер уже принято.
Между прочим, бывает и так, что россияне используют не украинские карты, а карты дружественных стран, которые попадают в украинский роуминг.
Дроны, использующие SIM-карты, не могут передавать своим операторам видео через мобильные сети. Максимум, на что они способны, — это использовать служебный канал для передачи коротких сообщений.
Тут собеседник издания напомнил, что в 2022 году мобильные операторы предлагали Министерству цифровой трансформации ввести для новых пользователей мобильных сетей регистрацию по паспорту. Идея не прижилась, но она и не решила бы вопрос полностью, ведь кроме паспортной регистрации новых клиентов, необходима еще и полная идентификация уже существующих абонентов.
Напомним, на днях издание The Economist выпустило материал, в котором заявлялось, что Россия усиливает дроновые атаки против Украины, что запущенные россиянами «Шахеды» уже не поддаются воздействию украинских средств РЭБ и что они управляются с помощью Telegram в реальном времени.
Однако украинский специалист по радиотехнике, военный инженер Сергей «Флэш» эту информацию не подтвердил. По его словам, российские дроны не управляются через Telegram, а летают, как и прежде, используя сигналы спутниковой навигации.