Китай таємно допомагає Росії вирватись вперед у перегонах дронів: деталі від розвідки й ЗСУ

РФ наздоганяє Україну у виробництві БПЛА, і не останню роль у цьому грає підтримка КНР. Пекін офіційно усе заперечує, а росіяни тим часом вже випускають 300 безпілотників на день і поставили собі ще вищу ціль.

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Про це йдеться у матеріалі Politico, опублікованому 5 червня.

"Китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігацію, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, системи антенних полів, плати управління, навігацію. Вони використовують так звані компанії-прокладки, змінюють назви, роблять все, щоб не потрапити під експортний контроль і уникнути санкцій за свою діяльність. Але офіційно Китай дотримується всіх правил. Але тільки офіційно", — підкреслив представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

Пекін неодноразово заперечував постачання Росії, називаючи звинувачення Києва безпідставними та політичними маніпуляціями. Однак, за даними СЗР, РФ критично залежить від китайських запчастин. Це дозволяє ворогу підривати лідерство України у дронах — те, що допомагало оборонятись, коли боєприпасів бракувало, а зброю від союзників доставляли надто повільно.

Заступник голови Офісу президента полковник Павло Паліса розповів, що цього року 80% втрат Росії було завдано саме за допомогою БПЛА. Лише за травень українські "пташки" знищили 89 тисяч ворожих цілей. Україна випередила РФ у галузі безпілотників у перші роки війни й планує нарощувати свої спроможності, але країна-агресорка наздоганяє.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявляв, що Україна випускає приблизно 100 дронів дальнього радіуса дії на день. Росії вдалося збільшити виробництво до 300 одиниць на день, а її ціль — 500 на день. Александров розповів, що ворог збільшив виробництво БПЛА дальнього радіуса дії з 15 тисяч (за минулий рік) вдвічі.

Зі слів Зеленського, РФ має набагато більше фінансових ресурсів, а також доступ до технологій КНР. Зокрема, йдеться про DJI Mavic — дрони, створені для цивільного ринку, які широко використовуються на війні. Як підкреслив президент, "мавіки" наскільки дешеві й водночас ефективні, що застосовуються щодня як артснаряди. Десятки українських виробників працюють над модернізованими версіями Mavic.

"Китайський Mavic відкритий для росіян і закритий для українців. Вони просто закрили його для Європи й для України, зокрема для ЄС. А для росіян, як і раніше, є можливість купувати безпілотники на китайському ринку", — повідомив Зеленський.

Україна нарощує виробництво нових розробок — БПЛА-перехоплювачів, які збивають російські дрони. Зеленський ділився, що через розвиток технологій витрати перевищують очікування, але Київ має шанси значно випередити ворога у перегонах, якщо знайде більше фінансування. Окрім того, Сили оборони вдаються до креативних операція як нещодавня "Павутина" СБУ.

Росія ж переходить на безпілотники на оптоволокні, невразливі до дії засобів РЕБ. Це дозволило ворогу зруйнувати логістичні артерії ЗСУ у Курській області, щоб витіснити більшість військ. Командир ЗСУ Андрій пояснив, що тепер виявляти російські БПЛА стало набагато складніше, доводиться використовувати різні акустичні та інші засоби.

"Росіяни нарощують не лише виробництво безпілотників, а й засобів радіоелектронної боротьби. На нашій ділянці фронту радіочастоти змінюються кожні два тижні. Тому, коли держава постачає нам безпілотники, лише близько 20% з них придатні до використання. Нам постійно доводиться витрачати додаткові кошти й час на переналаштування цих безпілотників", — пояснив Андрій.

Представник СЗР розповів, що РФ прагне випустити приблизно 30 тисяч дронів дальнього радіуса дії, ще стільки ж БПЛА з хибними цілями для виснаження ППО ЗСУ, а також "колосальні 2 мільйони" FPV-дронів. Це посилює тиск на Україну.

"У цій війні безпілотників переможе лише найдинамічніша сторона", — запевнив командир ЗСУ.

Нагадаємо, 4 червня у Міноборони заявили, що допустили до експлуатації у ЗСУ нові БПЛА типу Chief-1. Ці дрони озброєні патронами зі шротом і полюватимуть на ворожі безпілотники.

Український експерт Сергій Бескрестнов опублікував відео про передавач "Горизонт", через який ворожі оператори керують FPV-дронами. Він виглядає просто, але насправді здатен підключатися до будь-якого інтернету.