Эксперт пояснил, почему "Шахеды" стали еще опаснее и их сложно заглушить

Для обхода средств радиоэлектронной борьбы ВСУ российские оккупанты устанавливают все больше элементов в так называемые CRPA антенны (антенны с контролированной направленностью приема).

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Об этом сообщил военный эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов на своем Telegram-канале.

Он показал также соответствующее фото.

Новая антенна для дронов Шахед Фото: Telegram/serhii_flash

Эксперт напомнил, что ранее показывал антенны на 12 элементов, а на фото – найденная на российском «Шахеде» система уже на 16 элементов.

Условно, чтобы РЭБ повлияла на такой беспилотник и не позволила ему найти цель, нужно создать вокруг вражеского дрона16 источников помех (РЭБ), подчеркнул специалист. А это сделать непросто.

Как работает CRPA антенна

Сама технология известна еще с середины 1980-х годов. В 1990-е она начала использоваться в армии США (тогда это была еще аналоговая система AE-1, а в конце 90-х появились уже цифровые системы).

CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna) - это управляемая диаграмма направленности антенны, которая позволяет формировать направленную диаграмму приема сигнала. Она работает, объединяя сигналы от нескольких элементов антенны и применяя методы адаптивной обработки сигнала для усиления желаемого сигнала и подавления помех.

Преимущества CRPA:

Улучшенная чувствительность:

CRPA может увеличить коэффициент усиления в направлении желаемого сигнала, что приводит к улучшению чувствительности приемника.

Подавление помех:

CRPA может эффективно подавлять помехи, что позволяет получать более чистый и надежный сигнал.

Защита от РЭБ:

CRPA может быть использована для защиты от радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как она может определять и игнорировать ложные сигналы

Ранее эксперт Сергей "Флэш" показывал еще одно вражеское «изобретение» – специальный передатчик команд для дронов, довольно примитивный на вид, но при этом способный подключаться к любому интернету. Как отметил эксперт, он наблюдал такие «черные коробочки» на херсонском направлении – россияне ставили свои передатчики на жилую многоэтажку и с нее управляли дронами.

Ранее Фокус писал, что Китай тайком помогает России выйти в лидеры в гонке дронов. Для этого Пекин изобретает схемы по обходу санкций, создает целые сети компаний-прокладок.

К тому же, в сети появлялось видео, на котором гражданин КНР показывает оптоволоконную катушку, изготовленную по заказу россиян. Вес такой катушки –якобы всего около 4 кг, а длина оптоволокна – 50 км.

Напомним, что еще весной нынешнего года стало бойцы ВСУ обнаружили российский ударный дрон типа Shahed, оснащенный 16-элементной CRPA-антенной китайского производства, установленной для более эффективного противодействия украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Причем прогресс российских оккупантов был очевиден – раньше у их беспилотников было только восемь таких каналов.