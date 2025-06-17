ВСУ вооружились новейшим французским дроном MV-25 OSKAR: что о нем известно (видео)

Силы обороны Украины начали использовать новые барражирующие боеприпасы MV-25 OSKAR от французской компании KNDS.

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MV-25 OSKAR входит в линейку барражирующих боеприпасов MATARIS, разработанных KNDS в партнерстве с DELAIR и EOS Technologie. БПЛА уже получил положительную оценку от украинских военных, сообщили в KNDS.

Дрон MV-25 OSKAR

Беспилотник успешно прошел испытательный полет с боевой частью в июне 2024 года. От начала разработки до оперативного развертывания в Украине прошло всего два года.

Дрон MV-25 OSKAR: характеристики

MV-25 OSKAR — это противопехотный и противолегкомоторный боеприпас, предназначенный для действий на малой дистанции, оснащенный боеголовкой KNDS, говорится на сайте производителя. БПЛА предназначен для нейтрализации пехоты и легкобронированной техники с минимизацией побочного ущерба.

Беспилотник способен нести 550-граммовую осколочно-фугасную боеголовку на расстояние до 25 км, пребывая в воздухе до 45 минут. Он легок в развертывание и не требует взлетно-посадочной полосы или подготовленной местности.

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MV-25 OSKAR создан на базе самолета с неподвижным крылом из специального полистирольного материала, который обеспечивает низкую радиолокационную заметность. Аппарат также использует устойчивый к помехам канал передачи данных и может осуществлять навигацию в условиях отсутствия GNSS.

В случае отмены задания он способен прервать атаку благодаря новому поколению предохранительного вооружения, а затем вернуться к режиму наблюдения до повторного поражения целей, когда наступит подходящий момент.

Напомним, ВСУ также применяют ударно-разведывательный комплекс "Булава" от украинской компании DeViro. В Минцифры утверждают, что по ключевым параметрам отечественный БПЛА превосходит российский "Ланцет"