Українська відповідь "Ланцету": з'явилися кадри роботи нового дрона "Булава" (відео)

Ударно-розвідувальний комплекс "Булава" від української компанії DeViro вже виконує бойові завдання на фронті.

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Дрон "Булава" знищує цілі в тилу ворога, працюючи в найскладніших умовах. Крім того, за ключовими параметрами вітчизняний БПЛА перевершує російський "Ланцет", повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Український дрон "Булава"

Глава Мінцифри також опублікував кадри роботи "Булави". Він підкреслив, що український дрон вражає як стаціонарні, так і рухомі об'єкти, зокрема такі цінні цілі, як засоби РЕБ, системи ППО, Бук-М і Тор. Ураження цілей апарат фіксує в реальному часі.

"Українська відповідь "Ланцету" вже на фронті", — йдеться у підписі до відео.

Також повідомляється, що БПЛА має низку унікальних характеристик, які не розголошуються з міркувань безпеки.

Дрон "Булава": як він працює

Український військовий Олександр Карпюк раніше розповів, що дрон "Лелека 100М2" виконує завдання розвідника і ретранслятора, а боєприпас "Булава", що баражує, захоплює й атакує виявлені цілі, використовуючи бойову частину вагою 3,6 кг з ударним ядром і осколками.

"Треба визнати, що це найкращий баражувальний боєприпас, з яким я мав справу", — зазначив військовослужбовець.

БПЛА може знищувати техніку на відстані 60 км, летіти майже годину, підніматися на висоту близько 2 км, розганятися до 100 км/год. Директор DeVIRo Денис Чумаченко стверджує, що дрони "Булава" вже вразили "дуже жирні цілі", серед яких комплекси ППО "Бук-М3", ЗРК "Тор" і потужні засоби РЕБ "Поле-21".

Одна з найбільших переваг "Булави" — висока стійкість до впливу засобів РЕБ. За словами технічного директора, зв'язок українського БПЛА важче задавити, ніж "Ланцета".

Комплекс "Лелека 100М2/Булава" вже кодифікований і коштує значно дешевше західних аналогів.

Нагадаємо, українська компанія Blue Arrow розробила систему візуальної навігації, завдяки якій безпілотники можуть виконувати місії в умовах відсутності GPS.