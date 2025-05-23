Українська "Булава" проти "Ланцета": як новітні бойові дрони знищують техніку ЗС РФ (відео)

Збройні сили України у 2025 році вперше застосували новий дрон-камікадзе "Булава" від компанії DeVIRo, який є аналогом російських "Ланцетів". Військові кажуть, що українська версія працює краще.

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В сюжеті програми "Подробиці" розповіли про те, як "Булава" знищує дорогоцінну ворожу техніку на полі бою.

Ці комплекси виконали вже більше сотні завдань на полі бою. Технічний директор DeVIRo Денис Чумаченко стверджує, що дрони "Булава" вже уразили "дуже жирні цілі", серед яких комплекси ППО середньої дальності "Бук-М3", зенітні ракетні комплекси "Тор", потужні засоби радіоелектронної боротьби "Поле-21".

БПЛА оснащений бойовою частиною вагою 3,6 кг і здатна захоплювати об'єкти для точного наведення і влучання. Вона може знищувати техніку на відстані 60 км, летіти майже годину, підніматися на висоту близько 2 км, розганятися до 100 км/год.

"Булава" працює у парі з крилатим українським дроном "Лелека 100 М2", який веде розвідку та ретранслює сигнали. Коли розвідник помітив ціль, то бійці ЗСУ запускають ударний безпілотник з тої самої позиції, де сидять оператори, або ж з сусідньої. "Булава" летить у район, де знаходиться "Лелека", і атакує ворожий об'єкт, який оберуть військові.

"Коли на цій війні почали масово застосовувати ударні дрони типу "Ланцет", перед усіма українськими компаніями була поставлена задача нашими військовими: хочемо свій "Ланцет", — зазначив Денис Чумаченко. — За всіма характеристиками дуже схоже, а канал зв'язку, на мою думку, ми використовуємо якісніший".

Одна з найбільших переваг "Булави" — висока стійкість до впливу засобів РЕБ. За словами технічного директора, зв'язок у неї важче задавити, ніж у "Ланцета", він надійніший та гнучкіший при модернізації.

Керівник навчального центру компанії-виробника з позивним "Азраїл" додав, що "Булава" є першим в Україні кодифікованим розвідувально-ударним комплексом. У ЗСУ вже є декілька бойових груп, які постійно його використовують у бойових умовах. Військові задоволені результатами роботи дронів.

У майбутньому розробники планують створити модифікацію "Булави" з бойовою частиною 5 кг, яка зможе пролітати до 90 км. Об'єкти на такій відстані може уражати РСЗО Himars, але її ракети коштують надто дорого, щоб уражати цілі точково.

"Коли треба знищити ворожу "буханку" за 90 км — це робота для баражуючих боєприпасів, — пояснив Денис Чумаченко. — У військових є старе правило, що засіб ураження має бути хоча б у чотири рази дешевшим за об'єкт ураження. Якщо мова про "Бук" — то це, мабуть, у сотні разів дешевше. Якщо РЕБ — десятки разів дешевше".

Раніше військовослужбовець Олександр Карпюк розповів, що дрони "Булава" ефективно знищують артилерію ЗС РФ, але Міноборони досі їх не закуповує. Його підрозділ брав участь у бойових випробуваннях та допоміг виробнику вдосконалити комплекси. Результат перевершив очікування бійців.

Писали також про російські дрони "Елка", які знищують українські безпілотники. Ці засоби мають високу швидкість та автономну систему наведення, через що є великою загрозою для ЗСУ.