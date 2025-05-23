Украинская "Булава" против "Ланцета": как новые боевые дроны уничтожают технику ВС РФ (видео)

Вооруженные силы Украины в 2025 году впервые применили новый дрон-камикадзе "Булава" от компании DeVIRo, который является аналогом российских "Ланцетов". Военные говорят, что украинская версия работает лучше.

Related video

В сюжете программы "Подробности" рассказали о том, как "Булава" уничтожает драгоценную вражескую технику на поле боя.

Эти комплексы выполнили уже более сотни задач на поле боя. Технический директор DeVIRo Денис Чумаченко утверждает, что дроны "Булава" уже поразили "очень жирные цели", среди которых комплексы ПВО средней дальности "Бук-М3", зенитные ракетные комплексы "Тор", мощные средства радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

БПЛА оснащен боевой частью весом 3,6 кг и способна захватывать объекты для точного наведения и попадания. Она может уничтожать технику на расстоянии 60 км, лететь почти час, подниматься на высоту около 2 км, разгоняться до 100 км/ч.

"Булава" работает в паре с крылатым украинским дроном "Аист 100 М2", который ведет разведку и ретранслирует сигналы. Когда разведчик заметил цель, то бойцы ВСУ запускают ударный беспилотник с той же позиции, где сидят операторы, или же с соседней. "Булава" летит в район, где находится "Аист", и атакует вражеский объект, который выберут военные.

"Когда на этой войне начали массово применять ударные дроны типа "Ланцет", перед всеми украинскими компаниями была поставлена задача нашими военными: хотим свой "Ланцет", — отметил Денис Чумаченко, — По всем характеристикам очень похоже, а канал связи, по моему мнению, мы используем более качественный".

Одно из самых больших преимуществ "Булавы" — высокая устойчивость к воздействию средств РЭБ. По словам технического директора, связь у нее труднее задавить, чем у "Ланцета", она надежнее и гибче при модернизации.

Руководитель учебного центра компании-производителя с позывным "Азраил" добавил, что "Булава" является первым в Украине кодифицированным разведывательно-ударным комплексом. В ВСУ уже есть несколько боевых групп, которые постоянно его используют в боевых условиях. Военные довольны результатами работы дронов.

В будущем разработчики планируют создать модификацию "Булавы" с боевой частью 5 кг, которая сможет пролетать до 90 км. Объекты на таком расстоянии может поражать РСЗО Himars, но ее ракеты стоят слишком дорого, чтобы поражать цели точечно.

"Когда надо уничтожить вражескую "буханку" за 90 км — это работа для барражирующих боеприпасов, — пояснил Денис Чумаченко, — У военных есть старое правило, что средство поражения должно быть хотя бы в четыре раза дешевле объекта поражения. Если речь о "Буке" — то это, пожалуй, в сотни раз дешевле. Если РЭБ — в десятки раз дешевле".

Ранее военнослужащий Александр Карпюк рассказал, что дроны "Булава" эффективно уничтожают артиллерию ВС РФ, но Минобороны до сих пор их не закупает. Его подразделение участвовало в боевых испытаниях и помогло производителю усовершенствовать комплексы. Результат превзошел ожидания бойцов.

Писали также о российских дронах "Елка", которые уничтожают украинские беспилотники. Эти средства имеют высокую скорость и автономную систему наведения, из-за чего являются большой угрозой для ВСУ.