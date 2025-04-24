Дроны "Булава" хорошо уничтожают артиллерию РФ, но государство их не закупает, — военный

Разведывательно-ударный комплекс "Лелека 100М2/Булава" от Deviro хорошо показал себя в боевых условиях, но государство до сих пор их не закупает, теряя "золотое время" для поражения российских целей.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал Александр Карпюк, военнослужащий 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.

"Лелека 100М2" выполняет задачи разведчика и ретранслятора, а барражирующий боеприпас "Булава" захватывает и атакует обнаруженные цели, используя боевую часть весом 3,6 кг с ударным ядром и осколками. Последний считают украинским аналогом "Ланцета", который российская армия уже давно использует на фронте. Для тестирования в батальоне "Инквизиция" создали подразделение, для которого производитель модернизировал один из комплексов, установив улучшенную систему связи.

"В целом мы отлетали более полугода на этом комплексе, протестировали различные конфигурации наземной станции и типы камер. Затем пришло время барражирующего боеприпаса. Наш экипаж прошел обучение на "Булаву", и, получив 5 боеприпасов, отправился на боевые", — поделился Александр Карпюк.

Бойцам нужно было не уничтожить ценную технику, а протестировать систему автоматического наведения "Булавы" на неконтрастные цели, например, самоходные артиллерийские установки или гаубицы, хорошо замаскированные россиянами. Не имея четких контуров объектов, система захвата часто не может их распознать.

По словам Александра Карпюка, результат испытаний превзошел все ожидания. Первая "Булава" имела некоторые проблемы, которые производитель быстро устранил. После этого все четыре БПЛА, которые остались, попали по целям в районе Селидово, несмотря на сильное влияние средств радиоэлектронной борьбы. Пораженные артиллерийские системы уже больше никогда не стреляли, оккупанты забросали их ветками и бросили.

"Насколько я знаю о тестах этого средства в других подразделениях, и связь работала как надо, и процент попаданий был соответствующий. Надо признать, что это лучший барражирующий боеприпас, с которым я имел дело", — высказался военный.

Александр Карпюк отметил, что комплекс "Лелека 100М2/Булава" кодифицирован, стоит значительно дешевле западных аналогов, но государство до сих пор не закупило ни одного комплекса, несмотря на их наличие у производителя, и даже не планирует проводить тендер. Уже в конце 2024 года на складах Deviro находились сотни БПЛА "Булава", в то же время в ВСУ было много опытных экипажей "Лелек", которые могли бы за 5 дней освоить новый комплекс.

"Это лето, которое будет "золотым временем" для использования этих средств, и это сотни пораженных целей — мы уже проср*ли. Помните этот факт, когда вам будут рассказывать об эффективных закупках дронов. Во время того, как один из самых эффективных украинских барражирующих боеприпасов пылится на складах производителя, во время российского наступления", — подытожил Александр Карпюк.

Напомним, Deviro впервые представила БПЛА "Булава" на выставке Eurosatory 2024, которая состоялась летом 2024 года в Париже. Внешне он напоминает российский "Ланцет", в частности из-за Х-образных крыльев. Такая конструкция позволяет лучше маневрировать, поражая цели в наименее защищенных участках.