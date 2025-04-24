Дрони "Булава" добре нищать артилерію РФ, але держава їх не закуповує, — військовий

Розвідувально-ударний комплекс "Лелека 100М2/Булава" від Deviro добре показав себе у бойових умовах, але держава досі їх не закуповує, втрачаючи "золотий час" для ураження російських цілей.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Олександр Карпюк, військовослужбовець 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка.

"Лелека 100М2" виконує задачі розвідника та ретраслятора, а баражуючий боєприпас "Булава" захоплює та атакує виявлені цілі, використовуючи бойову частину вагою 3,6 кг з ударним ядром та уламками. Останній вважають українським аналогом "Ланцета", який російська армія вже давно використовує на фронті. Для тестування у батальйоні "Інквизиція" створили підрозділ, для якого виробник модернізував один з комплексів, встановивши покращену систему зв'язку.

"Загалом ми відлетали більше півроку на цьому комплексі, протестили різні конфігурації наземної станції та типи камер. Потім прийшов час баражуючого боєприпасу. Наш екіпаж пройшов навчання на "Булаву", та, отримавши 5 боєприпасів, відправився на бойові", — поділився Олександр Карпюк.

Бійцям потрібно було не знищити цінну техніку, а протестувати систему автоматичного наведення "Булави" на неконтрастні цілі, наприклад, самохідні артилерійські установки чи гаубиці, добре замасковані росіянами. Не маючи чітких контурів об'єктів, система захоплення часто не може їх розпізнати.

За словами Олександра Карпюка, результат випробувань перевершив всі сподівання. Перша "Булава" мала деякі проблеми, які виробник швидко усунув. Після цього всі чотири БПЛА, які залишилися, влучили по цілях у районі Селідового попри сильний вплив засобів радіоелектронної боротьби. Уражені артилерійські системи вже більше ніколи не стріляли, окупанти закидали їх гілками та кинули.

"Наскільки я знаю про тести цього засобу в інших підрозділах, і звʼязок працював як треба, і відсоток влучань був відповідний. Треба визнати, що це найкращий баражуючий боєприпас, з яким я мав справу", — висловився військовий.

Олександр Карпюк зазначив, що комплекс "Лелека 100М2/Булава" кодифікований, коштує значно дешевше західних аналогів, але держава досі не закупила жодного комплекса попри їх наявність у виробника, і навіть не планує проводити тендер. Вже наприкінці 2024 році на складах Deviro знаходилися сотні БПЛА "Булава", водночас у ЗСУ було багато досвідчених екіпажів "Лелек", які могли б за 5 днів опанувати новий комплекс.

"Це літо, яке буде "золотим часом" для використання цих засобів, і це сотні уражених цілей — ми вже проср*ли. Пам'ятайте цей факт, коли вам будуть розповідати про ефективні закупівлі дронів. Під час того, як один з найефективніших українських баражуючих боєприпасів припадає пилюкою на складах виробника, під час російського наступу", — підсумував Олександр Карпюк.

Нагадаємо, Deviro вперше представила БПЛА "Булава" на виставці Eurosatory 2024, яка відбулася влітку 2024 року у Парижі. Зовні він нагадує російський "Ланцет", зокрема через Х-подібні крила. Така конструкція дозволяє краще маневрувати, уражаючи цілі в найменш захищені ділянки.