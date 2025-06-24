ЗСУ збили три новітні дрони-камікадзе РФ "Черника-2": чим вони небезпечні (відео)

Сили оборони Півдня знищили в повітрі три нові російські безпілотники "Черника-2" за допомогою дронів-перехоплювачів.

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Дрони "Черника-2" несуть бойову частину вагою 3,5 кілограма і мають функцію донаведення на ціль. При цьому вартість таких безпілотників відносно низька, зазначив український блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegarm-каналі.

Перехоплення БПЛА "Черника-2"

На оприлюднених кадрах можна помітити, що на одному зі збитих ворожих БПЛА був напис: "Збийте вже його хто-небудь!".

Крило збитого дрона "Черника-2" Фото: Скриншот

Дрон "Черника-2": що про нього відомо

"Черника-2" — це легкий БПЛА типу "літаюче крило". Він летить на крейсерській швидкості 75 км/год і може подолати відстань до 80 км на висоті не більше ніж 1,5 кілометра. Завдяки функції донаведення дрон може атакувати ціль в умовах придушення і втрати сигналу управління.

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Темний колір корпусу дає змогу припустити, що БПЛА призначений для атак у вечірній і нічний час доби. При цьому інфрачервоної камери у нього не виявлено, а удари цим дроном-камікадзе завдавали саме вдень.

"Як варіант, збирають його просто з відходів чорного пінопласту. Але, гумор про пінопласт і палиці гумором, а ось те, що ця дешева кустарна залипуха має донаведення і БЧ масою до 3,5 кг, робить її небезпечною не тільки для особового складу, а й легкоброньованої техніки", — зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше оператори ЗСУ збили російський безпілотник "Гербера", що також складається з дешевих матеріалів: фанери, картону і пінопласту. Окупанти застосовують ці дрони як хибні цілі для української ППО, щоб не витрачати дорожчі "Шахеди".