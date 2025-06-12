ЗСУ збили російський дрон "Гербера": чим він небезпечний для українців (відео)

Оператори Збройних сил України вперше збили російський безпілотник "Гербера" за допомогою дрона, поставленого в рамках проєкту "Чисте небо".

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Ворожу "Герберу" знищили воїни з підрозділу Signum. Ці БПЛА несуть велику загрозу, як для військових, так і для цивільних, зазначив на своїй сторінці у Facebook Андрій Шувалов, директор "Благодійного фонду Сергія Притули".

ЗСУ збили дрон "Гербера"

"Загалом ми передали 595 перехоплювачів: 490 денних і 105 нічних. Використано 276, з яких 247 точно знищили російські БПЛА", — йдеться в публікації.

Проєкт "Чисте небо": що про нього відомо

У рамках проєкту "Чисте небо" закуповуються як денні, так і нічні безпілотні літаки типу Talon. Вони можуть летіти вдвічі довше за звичайні FPV-коптери, мають захищений зв'язок, можуть повторно використовуватися в разі промаху.

Станом на квітень цього року ці БПЛА 8 підрозділів ЗСУ були забезпечені цими літаками. З їхньою допомогою українські військові вражали такі дрони, як SuperCam, Zala-16, Zala-20, "Орлан", "Ланцет", "Мерлін" і "Блискавка".

Дрон "Гербера": у чому його небезпека

Російські БПЛА "Гербера" складаються з дешевих матеріалів: фанери, картону і пінопласту. Окупанти застосовують ці дрони як хибні цілі для української ППО, щоб не витрачати дорожчі "Шахеди".

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Ще одне призначення цих безпілотників — візуальна розвідка. Незважаючи на низьку якість камер і каналів передачі відео, БПЛА здатний передавати LTE-каналами зафіксовані точки розміщення української ППО. Для цього окупанти оснащують БПЛА SIM-картами українських операторів.

Ба більше, іноді росіяни встановлюють на "Гербери" бойову частину. Так, в одному з пінопластових безпілотників було знайдено осколково-фугасну бойову частину вагою 2,5 кілограма.

Нагадаємо, на фронті вже виконує бойові завдання ударно-розвідувальний комплекс "Булава" від української компанії DeViro.