Шість до одного: як українські перехоплювачі знищують російську техніку на мільйони

Українські дрони-перехоплювачі з проекту "Чисте небо" знищили 110 російських безпілотників загальною вартістю понад 439 млн гривень.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Андрій Шувалов, директор "Благодійного фонду Сергія Притули".

За його словами, приблизна вартість збитих російських БПЛА складає 439 489 000 грн, тоді як перехоплювачі коштували 8 441 200 грн. Таким чином один ударний дрон у середньому завдав країні агресору шкоди у розмірі понад 52 млн грн, що приблизно у шість разів перевищила його власну ціну.

Андрій Шувалов показав перехоплювачі дронів проєкту "Чисте небо" Фото: Андрій Шувалов / Facebook

Які безпілотники РФ вдалося збити:

SuperCam – 46 одиниць;

Zala-16 – 27;

Zala-20 – 1;

"Орлан-30" – 30;

"Ланцет" – 3;

"Мерлін" – 2;

"Молнія" – 1.

"Вже 8 підрозділів забезпечені нашими літаками. На черзі – ще більше. Тож працюємо, друзі! Працюємо до повного перекриття секторів, щоб жоден ворожий дрон не пролетів. Не побачив. Не передав. Не повернувся", — підкреслив Андрій Шувалов.

Андрій Шувалов з перехоплювачами дронів Фото: Андрій Шувалов / Facebook

У рамках проєкту "Чисте небо" фонд закуповує як денні, так і нічні безпілотні літаки типу Talon. Вони можуть летіти удвічі довше за звичайні FPV-коптери, мають захищений зв'язок, можуть повторно використовуватися у випадку промаху.

У січні "Благодійний фонд Сергія Притули" розкрив деякі їх технічні характеристики:

час роботи у повітрі — до 1 години;

швидкість — до 160 км/год;

радіус ураження — до 35 км;

оптика — денна або нічна;

захищений зв'язок.

Раніше писали, що ЗСУ застосували невідомий тип безпілотників-перехоплювачів. Судячи з відеозапису, він оснащений хрестоподібним хвостовим крилом і передніми крилами з вертикальними рулями.

Повідомляли також, росіяни розробили комплекс для перехоплення дронів, яким хочуть озброїти піхотні підрозділи. Початкова версія передбачає запуск із двомісної стаціонарної пускової установки, оснащеної біспектральним оптико-електронним модулем, однак кадри з фронту свідчать про існування полегшеної моделі.