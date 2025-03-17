ЗСУ застосували невідомий тип безпілотників-перехоплювачів, — "Мілітарний" (відео)

Фахівці відзначили особливості конструкції невідомого дрона. Зокрема, апарат оснащений хрестоподібним хвостовим крилом і передніми крилами з вертикальними рулями.

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Сили оборони України почали застосовувати новий тип дронів-перехоплювачів, розроблених для знищення російських розвідувальних безпілотників. Про це 17 березня повідомив ресурс "Мілітарний".

За даними джерела, опубліковані фото і відео дали змогу ідентифікувати невідомий раніше апарат. На кадрах видно, як він із високою швидкістю наближається до російського коптера, імовірно для тарана або дистанційного підриву. Однак атака не завершилася успішним ураженням цілі.

Як зазначили в "Мілітарному", відмітною особливістю дрона є його конструкція: він оснащений хрестоподібним хвостовим крилом і передніми крилами з вертикальними рулями.

Аналіз зображення показує, що елементи управління розташовані в передній частині, тоді як задні крила служать для стабілізації. Приводиться в рух дрон трилопатевим гвинтом у кормі. Також помітні зафіксовані ізоляційною стрічкою елементи, які, ймовірно, містять камеру або бойову частину. Однак можливу наявність системи наведення поки що не підтверджено.

Експерти додали, що Україна активно нарощує парк дронів-перехоплювачів, що застосовуються проти російських БПЛА. Вони варіюються від простих моделей, що знищують ціль під час зіткнення, до складніших систем із радіопідривом і наведенням.

Раніше повідомлялося, що українські інженери розробляють новий комплекс для протидії російським дронам-камікадзе "Шахед". Концепція передбачає використання аеростатів як платформ для запуску FPV-перехоплювачів літакового типу. Роботи веде компанія Aerobavovna спільно з партнерами.