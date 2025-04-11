Шесть к одному: как украинские перехватчики уничтожают российскую технику на миллионы

Украинские дроны-перехватчики из проекта "Чистое небо" уничтожили 110 российских беспилотников общей стоимостью более 439 млн гривен.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал Андрей Шувалов, директор "Благотворительного фонда Сергея Притулы".

По его словам, приблизительная стоимость сбитых российских БПЛА составляет 439 489 000 грн, тогда как перехватчики стоили 8 441 200 грн. Таким образом один ударный дрон в среднем нанес стране агрессору ущерб в размере более 52 млн грн, что примерно в шесть раз превысило его собственную цену.

Андрей Шувалов показал перехватчики дронов проекта "Чистое небо" Фото: Андрей Шувалов / Facebook

Какие беспилотники РФ удалось сбить:

SuperCam — 46 единиц;

Зала-16 — 27;

Зала-20 — 1;

"Орлан-30" — 30;

"Ланцет" — 3;

"Мерлин" — 2;

"Молния" — 1.

"Уже 8 подразделений обеспечены нашими самолетами. На очереди — еще больше. Поэтому работаем, друзья! Работаем до полного перекрытия секторов, чтобы ни один вражеский дрон не пролетел. Не увидел. Не передал. Не вернулся", — подчеркнул Андрей Шувалов.

Андрей Шувалов с перехватчиками дронов Фото: Андрей Шувалов / Facebook

В рамках проекта "Чистое небо" фонд закупает как дневные, так и ночные беспилотные самолеты типа Talon. Они могут лететь вдвое дольше обычных FPV-коптеров, имеют защищенную связь, могут повторно использоваться в случае промаха.

В январе "Благотворительный фонд Сергея Притулы" раскрыл некоторые их технические характеристики:

время работы в воздухе — до 1 часа;

скорость — до 160 км/ч;

радиус поражения — до 35 км;

оптика — дневная или ночная;

защищенная связь.

Ранее писали, что ВСУ применили неизвестный тип беспилотников-перехватчиков. Судя по видеозаписи, он оснащен крестообразным хвостовым крылом и передними крыльями с вертикальными рулями.

Сообщалось также, что россияне разработали комплекс для перехвата дронов, которым хотят вооружить пехотные подразделения. Начальная версия предусматривает запуск с двухместной стационарной пусковой установки, оснащенной биспектральным оптико-электронным модулем, однако кадры с фронта свидетельствуют о существовании облегченной модели.