Шесть к одному: как украинские перехватчики уничтожают российскую технику на миллионы
Украинские дроны-перехватчики из проекта "Чистое небо" уничтожили 110 российских беспилотников общей стоимостью более 439 млн гривен.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал Андрей Шувалов, директор "Благотворительного фонда Сергея Притулы".
По его словам, приблизительная стоимость сбитых российских БПЛА составляет 439 489 000 грн, тогда как перехватчики стоили 8 441 200 грн. Таким образом один ударный дрон в среднем нанес стране агрессору ущерб в размере более 52 млн грн, что примерно в шесть раз превысило его собственную цену.
Какие беспилотники РФ удалось сбить:
SuperCam — 46 единиц;
Зала-16 — 27;
Зала-20 — 1;
"Орлан-30" — 30;
"Ланцет" — 3;
"Мерлин" — 2;
"Молния" — 1.
"Уже 8 подразделений обеспечены нашими самолетами. На очереди — еще больше. Поэтому работаем, друзья! Работаем до полного перекрытия секторов, чтобы ни один вражеский дрон не пролетел. Не увидел. Не передал. Не вернулся", — подчеркнул Андрей Шувалов.
В рамках проекта "Чистое небо" фонд закупает как дневные, так и ночные беспилотные самолеты типа Talon. Они могут лететь вдвое дольше обычных FPV-коптеров, имеют защищенную связь, могут повторно использоваться в случае промаха.
В январе "Благотворительный фонд Сергея Притулы" раскрыл некоторые их технические характеристики:
время работы в воздухе — до 1 часа;
скорость — до 160 км/ч;
радиус поражения — до 35 км;
оптика — дневная или ночная;
защищенная связь.
Ранее писали, что ВСУ применили неизвестный тип беспилотников-перехватчиков. Судя по видеозаписи, он оснащен крестообразным хвостовым крылом и передними крыльями с вертикальными рулями.
Сообщалось также, что россияне разработали комплекс для перехвата дронов, которым хотят вооружить пехотные подразделения. Начальная версия предусматривает запуск с двухместной стационарной пусковой установки, оснащенной биспектральным оптико-электронным модулем, однако кадры с фронта свидетельствуют о существовании облегченной модели.