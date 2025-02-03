Не просто БПЛА-мішень: у РФ оснащують пінопластові "Гербери" вибухівкою (фото)

Росіяни встановлюють на білі безпілотники-приманки "Гербера" бойову частину вагою від 3 до 5 кг, попередив фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш.

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Збройні сили Російської Федерації запускають по Україні дрони-мішені "Гербера", деякі з яких несуть бойову частину. Про це написав український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Експерт звернувся до військовослужбовців Сил оборони України, співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України, зазначивши, що в білих пінопластових безпілотниках "Гербера" зустрічається бойова частина різних типів. Він також навів фото БПЛА, у середині якого встановлено осколково-фугасну бойову частину вагою 2,5 кг.

"Від 3 до 5 кг вибухівки! Пам'ятайте про це", — попередив Сергій Бескрестнов.

Бойова частина дрона "Гербера" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

У Defence Express зазначили, що розробники "Гербери" раніше демонстрували можливість БПЛА нести вибухівку і завдавати ударів. На дрон також планували встановити камеру і систему зв'язку. У простішому варіанті "Гербера" може атакувати цілі за заздалегідь закладеними координатами, як "Шахед".

Експерти порталу також зазначили, що росіяни можуть встановлювати на бойові частини детонатори для самоліквідації, наприклад, через певний проміжок часу. Зважаючи на це, у виданні застерігають українців від самостійного дослідження уламків "Гербер".

Нагадаємо, дрони "Гербера" складаються з дешевих матеріалів: фанери, картону і пінопласту. Окупанти застосовують ці БПЛА як хибні цілі для української ППО, щоб не витрачати дорожчі "Шахеди".

За даними ГУР, росіяни виготовляють "Гербери" за китайським прототипом із використанням завезених із Китаю іноземних компонентів. Завадозахищена антена "Гербери" містить американські чіпи Analog Devices і Texas Instruments, а також голландський чіп NXP Semiconductors.