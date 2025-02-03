Не просто БПЛА-мишень: в РФ оснащают пенопластовые "Герберы" взрывчаткой (фото)

Россияне устанавливают на белые беспилотники-приманки "Гербера" боевую часть весом от 3 до 5 кг, предупредил специалист по радиотехнологиям Сергей Флэш.

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Вооруженные силы Российской Федерации запускают по Украине дроны-мишени "Гербера", некоторые из которых несут боевую часть. Об этом написал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Эксперт обратился к военнослужащим Сил обороны Украины, сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, отметив, что в белых пенопластовых беспилотниках "Гербера" встречается боевая часть разных типов. Он также привел фото БПЛА, в середине которого установлена ​​осколочно-фугасная боевая часть весом 2,5 кг.

"От 3 до 5 кг взрывчатки! Помните об этом", — предупредил Сергей Бескрестнов.

Боевая часть дрона "Гербера" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

В Defence Express отметили, что разработчики "Герберы" ранее демонстрировали возможность БПЛА нести взрывчатку и наносить удары. На дрон также планировали установить камеру и систему связи. В более простом варианте "Гербера" может атаковать цели по заранее заложенным координатам, как "Шахед".

Эксперты портала также отметили, что россияне могут устанавливать на боевые части взрыватели для самоликвидации, к примеру, через определенный промежуток времени. Взирая на это, в издании предостерегают украинцев от самостоятельного исследования обломков "Гербер".

Напомним, дроны "Гербера" состоят из дешевых материалов: фанеры, картона и пенопласта. Оккупанты применяют эти БПЛА в качестве ложных целей для украинской ПВО, чтобы не расходовать более дорогие "Шахеды".

По данным ГУР, россияне изготавливают "Герберы" по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов. Помехозащищенная антенна "Герберы" содержит американские чипы Analog Devices и Texas Instruments, а также голландский чип NXP Semiconductors.