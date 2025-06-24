Изготовят 600 тысяч дронов: Нидерланды подписали соглашение с украинскими компаниями

Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине, которая включает радарные системы, беспилотники и дроны.

Related video

Также страны заключили соглашение о производстве 600 тысяч дронов. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"Жестокие российские авиаудары подчеркивают важность нашей постоянной поддержки Украины. Мы подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 000 дронов. Я также объявляю о новом пакете поддержки на сумму 175 миллионов евро: с радарными системами, беспилотными аппаратами и дронами", — написал он в соцсети Х 24 июня.

В заметке говорится о том, что Нидерланды передадут Украине 100 радаров для обнаружения дронов. Также будут доставлены транспортные средства для перевозки раненых солдат.

Кроме того, Нидерланды инвестируют еще 80 миллионов евро в дроны. Таким образом, общая стоимость этого пакета составит примерно 175 миллионов евро.

Это в дополнение к контрактам, подписанным в последние дни с украинскими производителями дронов, на производство 600 000 дронов на сумму 500 миллионов евро.

Напомним, что 24 июня также сообщалось, что в Великобритании запустят совместное с Украиной производство украинских моделей дронов для нужд Сил обороны. Соглашение рассчитано на следующие 3 года.

Также сообщалось, что ВСУ получили новейший французский дрон MV-25 OSKAR. Это противопехотный и противолегкомоторный боеприпас, предназначенный для действий на малой дистанции.