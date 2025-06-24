Виготовлять 600 тисяч дронів: Нідерланди підписали угоду з українськими компаніями

Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, яка включає радарні системи, безпілотники та дрони.

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Також країни уклали угоду про виробництво 600 тисяч дронів. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Жорстокі російські авіаудари підкреслюють важливість нашої постійної підтримки України. Ми підписали контракти з українськими компаніями на виробництво 600 000 дронів. Я також оголошую про новий пакет підтримки на суму 175 мільйонів євро: з радарними системами, безпілотними апаратами і дронами", – написав він у соцмережі Х 24 червня.

У дописі йдеться про те, що Нідерланди передадуть Україні 100 радарів для виявлення дронів. Також будуть доставлені транспортні засоби для перевезення поранених солдатів.

Крім того, Нідерланди інвестують ще 80 мільйонів євро в дрони. Таким чином, загальна вартість цього пакету становитиме приблизно 175 мільйонів євро.

Це на додаток до контрактів, підписаних останніми днями з українськими виробниками дронів, на виробництво 600 000 дронів на суму 500 мільйонів євро.

Нагадаємо, що 24 червня також повідомлялося, що у Великій Британії запустять спільне з Україною виробництво українських моделей дронів для потреб Сил оборони. Угода розрахована на наступні 3 роки.

Також повідомлялося, що ЗСУ отримали новітній французький дрон MV-25 OSKAR. Це протипіхотний і протилегкомоторний боєприпас, призначений для дій на малій дистанції.