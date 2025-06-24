Нідерланди передадуть ЗСУ сотню РЛС і безпілотні системи Ermine casevac: в чому їхні переваги

До кінця 2025 року Нідерланди передадуть Україні сотню радіолокаційних станцій, гібридні опційно пілотовані наземні дрони від Rheinmetall та виділять 80 мільйонів євро на виробництво дронів.

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Також уряд Нідерландів повідомив про посилення оборони України новим пакетом військової допомоги у сумі 175 млн євро. Про те, що планують передати Нідерланди, пише Defence Express.

Партію із сотні РЛС Нідерланди планують поставити Україні до кінця року. Сам тип РЛС не вказується, але може йтися про на РЛС, яка спеціалізується на виявленні БПЛА — IRIS Drone Radar. Це малогабаритна трьохкоординатна радіолокаційна станція, що працює у X-Band діапазоні (довжина хвилі: 3,75-2,5 см, частота: 8 — 12 ГГц).

Ця радіолокаційна станція забезпечує круговий огляд з інструментальною дальністю до 5 км і може виявляти дрони вагою 3 кг — з 4 км, а 1,5-кг дрона — з 2 км. Сама РЛС важить лише 29 кг. Це дозволяє легко її монтувати та транспортувати.

Також уряд Нідерландів оголосив про передачу Україні двох десятків безпілотних машин Ermine casevac для евакуації поранених. На ньому можливо перевозити до 500 кг, максимальна швидкість до 90 км/год. Вони можуть керуватися дистанційно, або, за потреби, людиною. А от "casevac", вказує лише на конкретну роль - casualty evacuation, евакуація поранених

Нагадаємо, що Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, яка включає радарні системи, безпілотники та дрони.

Також повідомлялося, що 24 червня також повідомлялося, що у Великій Британії запустять спільне з Україною виробництво українських моделей дронів для потреб Сил оборони. Угода розрахована на наступні 3 роки.