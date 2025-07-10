РФ атакує Київ та область "шахедами": є влучання у житлові будинки, деталі

У ніч на 10 липня російські окупаційні війська атакують Україну ударними дронами типу "шахед", внаслідок чого у Києві та області лунають потужні вибухи.

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У столиці України зафіксовано влучання у житлові будинки в кількох районах, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Попередньо влучання у житловий будинок у Шевченківському районі", — написав Ткаченко близько другої ночі.

Згодом він повідомив, що уламки "шахеда" також впали у дворі житлового будинку у дарницькому районі столиці.

Також частини дрона впали поблизу АЗС та зна дах житлового будинку у Шевченківському районі Києва.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через російську атаку спалахнуло кілька пожеж: одна з них — на верхньому поверсі житлового будинку. Також палають гаражі.

Зазначимо, що кореспонденти Фокусу повідомляли про те, що в Київській області лунають потужні вибухи у той момент, коли Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО в Києві.

На момент публікації матеріалу робота столичної ППО по ворожих цілях продовжувалась, а інформації щодо постраждалих внаслідок атаки РФ ще не було.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі, які летіли на Київ з півночі.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня Луцьк пережив наймасовішу атаку РФ за час повномасштабної війни.

Вранці 7 липня ЗС РФ вдарили дронами по Харкову і Запоріжжю.