РФ атакует Киев и область "шахедами": есть попадания в жилые дома, детали

В ночь на 10 июля российские оккупационные войска атакуют Украину ударными дронами типа "шахед", в результате чего в Киеве и области раздаются мощные взрывы.

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В столице Украины зафиксированы попадания в жилые дома в нескольких районах, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Предварительно попадание в жилой дом в Шевченковском районе", — написал Ткаченко около двух часов ночи.

Впоследствии он сообщил, что обломки "шахеда" также упали во дворе жилого дома в дарницком районе столицы.

Также части дрона упали вблизи АЗС и зна крышу жилого дома в Шевченковском районе Киева.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что из-за российской атаки вспыхнуло несколько пожаров: один из них — на верхнем этаже жилого дома. Также горят гаражи.

Отметим, что корреспонденты Фокуса сообщали о том, что в Киевской области раздаются мощные взрывы в тот момент, когда Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в Киеве.

На момент публикации материала работа столичной ПВО по вражеским целям продолжалась, а информации о пострадавших в результате атаки РФ еще не было.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростных целях, которые летели на Киев с севера.

Напомним, в ночь на 9 июля Луцк пережил самую массовую атаку РФ за время полномасштабной войны.

Утром 7 июля ВС РФ ударили дронами по Харькову и Запорожью.