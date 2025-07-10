Нічна атака на Київ: кількість жертв може збільшитися, жителів просять не виходити на вулицю (фото)

Наразі відомо про 16 постраждалих унаслідок масованої атаки росіян по столиці. У Подільському районі практично знищено амбулаторію Центру первинної медичної допомоги.

Related video

Медики госпіталізували 10 із 16 постраждалих, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищено амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги, додав він.

Крім цього, Тимур Ткаченко вранці 10 липня повідомляв про двох загиблих унаслідок російської атаки.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, у восьми районах столиці пошкоджень зазнала житлова, медична, освітня, торговельна і транспортна інфраструктура.

У Подільському районі загинули дві жінки 68 і 22 років, яка була співробітницею поліції метрополітену. Понад десяток людей дістали поранення.

"На жаль, кількість жертв буде збільшуватися. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків", — поінформував він.

На місцях прильотів також працюють оперативні штаби. Завали будівель розбирають приблизно 400 рятувальників і 90 одиниць спецтехніки.

Повітря в Києві значно погіршилося

Після російської масованої атаки Київ накрило густим димом. У столиці спостерігається значне погіршення якості повітря.

Екологи радять не перебувати на вулиці тривалий час

Фахівці радять не перебувати на вулиці довго, особливо це стосується людей із респіраторними захворюваннями та дітей. Не варто здійснювати пробіжки та інші активні заняття на свіжому повітрі.

У період активного забруднення повітря краще перебувати в приміщеннях із зачиненими вікнами та увімкнути очищувачі повітря.

Нагадаємо, у Києві перекрили кілька вулиць через масований удар російської армії вночі 10 липня. Маршрути громадського транспорту теж довелося змінити.

Невідомі транслювали в соцмережі Тіk-Тоk роботу системи ППО під час удару по Києву. Влада просила утриматися від фото та відеофіксацій.