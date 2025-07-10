"Во время сбивания шахеда": в Киеве неизвестные в прямом эфире транслировали в Тик-Ток работу ПВО
В ночь на 10 июля во время российской массированной атаки неизвестные транслировали в Тик-Ток в режиме реального времени работу украинской системы противовоздушной обороны.
Трансляцию вел аккаунт с именем "Дмитрий", а на самом стриме находилось более 450 человек, следует из скриншота обнародованного телеграм-каналом "Труха".
"В Киеве снимают прямую трансляцию Tik-Tok во время сбивания шахеда", — говорится в подписи к скриншоту.
В дело пришлось вмешаться начальнику Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко.
"Я прошу всех киевлян воздержаться от фото и видеофиксации. Ваша жизнь и здоровье важнее съемки атаки!", — написал Ткаченко.
Он также подчеркнул, что не стоит распространять фото и видео, ведь этим может воспользоваться враг.
Напомним, в ночь на 10 июля ВС РФ атакуют Украину "шахедами", в результате чего в Киеве многочисленные пожары и попадание обломков в жилые дома.
В ночь на 9 июля Луцк пережил самую массовую атаку РФ за время полномасштабной войны.