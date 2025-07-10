"Під час збиття шахеда": в Києві невідомі в прямому етері транслювали в Тік-Ток роботу ППО

У ніч на 10 липня під час російської масованої атаки невідомі транслювали у Тік-Ток в режимі реального часу роботу української системи протиповітряної оборони.

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Трансляцію вів акаунт з ім'ям "Дмитро", а на самому стрімі перебувало понад 450 осіб, випливає зі скриншоту оприлюдненого телеграм-каналом "Труха".

"У Києві знімають пряму трансляцію Tik-Tok під час збиття шахеда", — йдеться у підписі до скриншота.

Пряма трансляція в Тік-Ток Фото: скриншот

У справу довелось втрутитись начальнику Київської міської військової адміністрації Тимуру Ткаченку.

"Я прошу всіх киян утриматись від фото та відеофіксації. Ваше життя та здоровʼя важливіші за фільмування атаки!", — написав Ткаченко.

Він також підкреслив, що не варто розповсюджувати фото та відео, адже цим може скористатись ворог.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня ЗС РФ атакують Україну "шахедами", внаслідок чого у Києві численні пожежі та влучання уламків у житлові будинки.

У ніч на 9 липня Луцьк пережив наймасовішу атаку РФ за час повномасштабної війни.