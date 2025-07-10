РФ застосувала 415 дронів і ракет: в ПС розповіли про нічну атаку на Київ і роботу ППО

Основним напрямком ворожого удару була столиця України, місто Київ. За попередніми даними, ППО збила 178 засобів повітряного нападу противника.

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У ніч проти 10 липня, починаючи від 18:00 9 липня, Росія атакувала територію України 415-ма засобами повітряного нападу. Вдалося збити 178 засобів повітряного нападу і 204 подавити засобами РЕБ. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Для атаки РФ використала 397 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Їх запускали з Брянська, Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська. Усього було випущено приблизно 200 "Шахедів".

Крім "Шахедів" РФ використала:

8 балістичних ракет Іскандер-М, які запускала із Брянської області РФ;

6 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ;

4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області.

Основним напрямком ворожого удару була столиця України, місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 ППО збила 178 засобів повітряного нападу противника:

164 ворожі БпЛА типу Shahed;

8 балістичних ракет Іскандер-М;

6 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 204 дрони/ракети — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих — на 23 локаціях.

Атака на Київ: що відомо

В ніч проти 10 липня РФ атакувала українську столицю ракетами і "Шахедами". На цей час відомо про 16 постраждалих унаслідок масованої атаки росіян по столиці. У Подільському районі Києва є загиблі — росіяни вбили 68-річну цивільну жінку та 22-річну співробітницю поліції метрополітену. У Подільському районі практично знищено амбулаторію Центру первинної медичної допомоги.

Через масований удар у Києві перекрили кілька вулиць. Маршрути громадського транспорту теж довелося змінити.

Невідомі транслювали в соцмережі Тіk-Тоk роботу системи ППО під час удару по Києву. Влада просила утриматися від фото та відеофіксацій.