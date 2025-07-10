Як стати добровольцем у мобільних групах ППО: з'явилася детальна інструкція

Охочі вступити до мобільних груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад мають пройти низку дій. Перший крок — подання заяви командиру формування.

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Охочі стати частиною важливих оборонних зусиль можуть вступити до мобільних груп протиповітряної оборони при добровольчих формуваннях територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Кабінет міністрів України 11 червня схвалив старт експериментального проєкту зі створення груп ППО у складі ДФТГ. Його мета — посилити можливості ППО за рахунок залучення підготовлених і мотивованих громадян.

Міноборони детально роз'яснило, як можна стати добровольцем групи ППО.

Куди звертатися?

Охочі приєднатися до групи ППО спочатку мають звернутися до командира ДФТГ за місцем проживання. Якщо ДФТГ немає, можна звернутися до місцевої військової адміністрації.

Вимоги до кандидатів

Щоб приєднатися до груп ППО, необхідно укласти контракт із ДФТГ. Членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади.

Також потрібно пройти медичний, професійний та психологічний відбір. Членом групи протиповітряної оборони можуть бути виключно громадяни, які не підлягають мобілізації згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Кандидати на посади пілотів (операторів) дронів повинні мати сертифікат зовнішнього пілота, виданий на вимогу постанови Кабміну №1129. Ця вимога не застосовується в перші 45 днів з моменту початку експериментального проєкту.

Укладення контракту добровольця ДФТГ — учасника групи ППО

Доброволець укладає контракт із ДФТГ на три роки. Після включення особи до складу групи протиповітряної оборони до контракту обов'язково вносять умову про заборону направлення для виконання бойових чи інших завдань, окрім заходів із протиповітряної оборони.

Для укладення контракту добровольця ДФТГ потрібно зробити наступне:

подати заяву на ім'я командира ДФТГ із зазначенням бажання стати членом добровольчого формування. У заяві зазначається ПІБ, дані про реєстрацію місця проживання (перебування), освіту, інформація про місце роботи або вид діяльності, військово-облікова спеціальність за наявності, а також обґрунтування бажання стати членом ДФТГ;

перевірка та відбір. Кандидат зобов'язаний пройти медичний, професійний і психологічний відбір;

укладення контракту. Після ухвалення рішення командиром про зарахування до членства укладається контракт добровольця територіальної оборони. Форма контракту затверджена наказом Міністерства оборони України №84;

складення присяги. Після підписання контракту доброволець складає присягу добровольця територіальної оборони;

отримання посвідчення. Після завершення всіх процедур добровольцю протягом 30 днів видається посвідчення члена ДФТГ встановленої форми.

Учасники ДФТГ мають право на отримання додаткової винагороди в 100 000 гривень за місяць.

Виплачують гроші відповідно до часу участі в заходах із протиповітряної оборони. Фіксованої щомісячної суми немає, замість неї — розрахунок за дні чергування.

На членів груп ППО поширюються гарантії соціального захисту за статтею 119 Кодексу законів про працю України, зокрема, збереження місця роботи та посади.

Нагадаємо, війська РФ останнім часом кратно посилили обстріли України дронами: вночі на 10 липня територію України атакували 415 засобів повітряного нападу.

Українські військові пояснювали, чому не можна замінити мобільні вогневі групи з кулеметами дронами-перехоплювачами та іншими засобами.