Дрони проти "Шахедів" не замінять кулемети: у ППО пояснили, чому не відмовляться від МВГ

Мобільні вогневі групи з кулеметами стали менш ефективними у боротьбі з "Шахедами", але українська ППО не може повністю від них відмовитися на користь дронів-перехоплювачів або інших засобів.

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За певних умов пікапи з кулеметами знову стануть актуальними. Офіцер ППО в інтерв'ю Фокусу розповів, як зараз працюють та вдосконалюються МВГ, які рятують українські міста та інфраструктуру під час масових атак росіян.

ППО України потрібні МВГ

Наскільки справедлива критика, що великі гроші витрачають на оснащення мобільно-вогневих груп кулеметами, коли вже вони стали малоефективними?

Несправедлива. Де гарантія, що "Шахеди" завтра знову не повернуться до тактики польотів на малих та гранично-малих висотах? Немає гарантії.

Тут має бути комплексний підхід. Не можна сказати: все відмовляємось від МВГ, бо вони вже недоцільні, і використовуємо тільки підрозділи БпЛА-перехоплювачів. Це вже, можна сказати, рід військ, вони продовжуватимуть виконувати свої завдання. У них є досвід, озброєння, результат. Списувати їх вважаю недоцільним, бо вони все одно також еволюціонують та застосовуються, прилаштовуються до сучасних умов протиповітряного бою.

Безперечно, їх необхідно покращувати, шукати варіанти, як збільшити їх ефективність знищувати цілі на різних висотах. Наприклад, зараз вже є тепловізійні комплекси, які дозволяють виявити ціль в гарних метеоумовах на відстані близько 2-3 км. Я постійно спілкуюся з хлопцями з мобільних вогневих груп і особисто бачу, як вони намагаються збивати ціль за 1,5-2 км.

Мобільні вогневі групи потрібні. Вони ж не тільки проти "Шахідів" та крилатих ракет. Можливо, завтра росіяни схоплять 100 вертольотів і захочуть висадити десь десант. Першими, хто їх зустріне будуть мобільні вогневі групи.

Що впливає на ефективність МВГ?

Все в більшості залежить від навченості та досвідченості кулеметника, стрільця-зенітника, тобто тієї особи, яка безпосередньо стріляє. За останній рік розрахунки мобільних вогневих груп досить сильно еволюціонували.

Я вам так скажу, що вже і лазери для підсвічування, і прожектори відходять у минуле, тому що оснащеність мобільних вогневих груп тепловізійними або приладами нічного бачення вже досить висока. Багато хлопців збивають "Шахеди" завдяки тепловізорам, навіть не вмикаючи прожектори. Чому були прожектори? Тому що вони були дешевшими за тепловізори.

З розрахунками мобільних вогневих груп постійно проводяться тренування використовуючи сучасні тренажери. Все це дає свій результат, мобільні вогневі групи тримають свою частку уражених повітряних цілей. Звичайно, "Шахеди" змінили тактику, піднявшись на 2000-3000 метрів, але мобільні вогневі групи не мовчать, вони все одно б'ються до останнього.

Мобільні вогневі групи використовують автівки з кулеметами на турелях Фото: УНІАН

Чи використовуються переносні зенітно-ракетні комплекси проти "Шахедів"?

ПЗРК використовується, коли вже "Шахед" явно виходить на бойовий курс на об'єкт удару. Це як останній рубіж оборони, коли інакше вже ніяк. Вони недешеві і їх не так багато, тому намагаємося їх берегти і максимально використовувати кулеметне озброєння.

Сили ППО намагаються постійно вибудувати боротьбу таким чином, щоб максимально залучити мобільні вогневі групи, щоб ракети використовувалися у останню чергу. Тому що боротися з "Шахедами" треба або кулеметами, або дрон на дрон.

Так, є проблеми, є десь нерозуміння, але вони не такі критичні, як, можливо, хоче хтось показати, щоб створити хвилювання в суспільстві. Я не скажу, що процес уперся у твердолобість якогось конкретного начальника або групи начальників. Є реально об'єктивні причини: персонал, навченість, вибір засобів боротьби з повітряними цілями.

Але робота йде, як і на всіх напрямках, потрібно трошки часу і розуміння, як правильно та ефективно це все використовувати. Спочатку буде 5 розрахунків, потім 20 розрахунків, потім 50, потім 100, потім буде передаватись цей досвід іншим. Різними способами, але йдемо до єдиної мети – стабільно знищувати "Шахіди" на підступах до наших міст з високою ефективністю.

У першій частині цього інтерв'ю офіцер ППО пояснив, чому Україна досі масово не знищує "Шахеди" дронами-перехоплювачами. За його словами, на це є ряд об'єктивних причин, пов'язаних із особовим складом та якістю засобів.

Повідомляли також, що виробництво ударних безпілотників у Росії збільшилося в 5,5 раза порівняно з 2024 роком. Крім того, росіяни змінили тактику їх застосування.