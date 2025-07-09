Дроны против "Шахедов" не заменят пулеметы: в ПВО объяснили, почему не откажутся от МВГ

Мобильные огневые группы с пулеметами стали менее эффективными в борьбе с "Шахедами", но украинская ПВО не может полностью от них отказаться в пользу дронов-перехватчиков или других средств.

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При определенных условиях пикапы с пулеметами снова станут актуальными. Офицер ПВО в интервью Фокусу рассказал, как сейчас работают и совершенствуются МВГ, которые спасают украинские города и инфраструктуру во время массовых атак россиян.

ПВО Украины нужны МВГ

Насколько справедлива критика, что большие деньги тратятся на оснащение мобильно-огневых групп пулеметами, когда уже они стали малоэффективными?

Несправедливая. Где гарантия, что "Шахеды" завтра снова не вернутся к тактике полетов на малых и предельно малых высотах? Нет гарантии.

Здесь должен быть комплексный подход. Нельзя сказать: все отказываемся от МВГ, потому что они уже нецелесообразны, и используем только подразделения БпЛА-перехватчиков. Это уже, можно сказать, род войск, они будут продолжать выполнять свои задачи. У них есть опыт, вооружение, результат. Списывать их считаю нецелесообразным, потому что они все равно также эволюционируют и применяются, приспосабливаются к современным условиям противовоздушного боя.

Бесспорно, их необходимо улучшать, искать варианты, как увеличить их эффективность уничтожать цели на разных высотах. Например, сейчас уже есть тепловизионные комплексы, которые позволяют обнаружить цель в хороших метеоусловиях на расстоянии около 2-3 км. Я постоянно общаюсь с ребятами из мобильных огневых групп и лично вижу, как они пытаются сбивать цель за 1,5-2 км.

Мобильные огневые группы нужны. Они же не только против "Шахидов" и крылатых ракет. Возможно, завтра россияне схватят 100 вертолетов и захотят высадить где-то десант. Первыми, кто их встретит будут мобильные огневые группы.

Что влияет на эффективность МВГ?

Все в большинстве зависит от обученности и опытности пулеметчика, стрелка-зенитчика, то есть того лица, которое непосредственно стреляет. За последний год расчеты мобильных огневых групп достаточно сильно эволюционировали.

Я вам так скажу, что уже и лазеры для подсветки, и прожекторы уходят в прошлое, потому что оснащенность мобильных огневых групп тепловизионными или приборами ночного видения уже достаточно высокая. Многие ребята сбивают "Шахеды" благодаря тепловизорам, даже не включая прожекторы. Почему были прожекторы? Потому что они были дешевле тепловизоров.

С расчетами мобильных огневых групп постоянно проводятся тренировки используя современные тренажеры. Все это дает свой результат, мобильные огневые группы держат свою долю пораженных воздушных целей. Конечно, "Шахеды" изменили тактику, поднявшись на 2000-3000 метров, но мобильные огневые группы не молчат, они все равно бьются до последнего.

Мобильные огневые группы используют автомобили с пулеметами на турелях Фото: УНИАН

Используются ли переносные зенитно-ракетные комплексы против "Шахедов"?

ПЗРК используется, когда уже "Шахед" явно выходит на боевой курс на объект удара. Это как последний рубеж обороны, когда иначе уже никак. Они недешевые и их не так много, поэтому стараемся их беречь и максимально использовать пулеметное вооружение.

Силы ПВО пытаются постоянно выстроить борьбу таким образом, чтобы максимально задействовать мобильные огневые группы, чтобы ракеты использовались в последнюю очередь. Потому что бороться с "Шахедами" надо или пулеметами, или дрон на дрон.

Да, есть проблемы, есть где-то непонимание, но они не такие критические, как, возможно, хочет кто-то показать, чтобы создать волнение в обществе. Я не скажу, что процесс уперся в твердолобость какого-то конкретного начальника или группы начальников. Есть реально объективные причины: персонал, обученность, выбор средств борьбы с воздушными целями.

Но работа идет, как и на всех направлениях, нужно немножко времени и понимание, как правильно и эффективно это все использовать. Сначала будет 5 расчетов, потом 20 расчетов, потом 50, потом 100, потом будет передаваться этот опыт другим. Разными способами, но идем к единой цели — стабильно уничтожать "Шахиды" на подступах к нашим городам с высокой эффективностью.

В первой части этого интервью офицер ПВО объяснил, почему Украина до сих пор массово не уничтожает "Шахеды" дронами-перехватчиками. По его словам, на это есть ряд объективных причин, связанных с личным составом и качеством средств.

Сообщалось также, что производство ударных беспилотников в России увеличилось в 5,5 раза по сравнению с 2024 годом. Кроме того, россияне изменили тактику их применения.