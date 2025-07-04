Рекордное производство: "Флэш" объяснил, почему РФ запускает много дронов по Украине

Российский ВПК делает серьезную ставку на дроны-камикадзе. Производство ударных беспилотников в России увеличилось в 5,5 раз в сравнении с 2024 годом.

Related video

По Украине с начала 2025 года в среднем каждый день запускалось 120 беспилотников. Краткую статистику привел эксперт по военным радиотехнологиям, технический блогер Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Производство дронов в России неуклонно растет

"Производство таких БПЛА в РФ возросло по сравнению с прошлым годом в 5,5 раза и растет ежемесячно", — указывает эксперт на проблему.

Другой нюанс заключается в смене тактики ударов БПЛА. Эффективность мобильных огневых групп (МОГ) в настоящее время из-за этого снизилась, подчеркивает руководитель отдела беспилотных систем благотворительного фонда Сергея Притулы Кирилл Люков.

Основная проблема для МОГ заключается в смене высоты полета БПЛА. Дроны-перехватчики хорошо показали себя во время работы по "Шахедам", но масштабировать их применение — нелегкая задача, заметил он.

Легкомоторная авиация, вертолеты и средства РЭБ показывают относительно неплохие результаты, но у каждой единицы имеются особенности боевого применения, говорит специалист.

Клюков настаивает на увеличении количества дронов-перехватчиков, но это потребует не только их большего количества, но и пилотов, которые будут работать с ними.

"Нужно учить экипажи, эти средства надо встраивать в эшелонированную оборону", — подытожил руководитель отдела.

Напомним, украинские военные эксперты говорили о необходимости получения дронов-перехватчиков VTOL, которые уничтожают российские БПЛА в воздухе.

Однако российские инженеры, работающие в особой экономической зоне "Алабуга", изобретают варианты, чтобы "Шахеды" уклонялись от перехватчиков.