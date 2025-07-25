Забрали в армію: у Львові мобілізували більше половини добровольців, які збивали дрони ЗС РФ

Більш ніж половину особового складу добровольчого формування батальйону "Лев" мобілізували, і зараз вони воюють у складі Сил оборони, а на тих, хто залишився, — тепер додаткове навантаження.

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Два місяці тому в батальйоні служили понад 900 осіб, з яких 500 призвані до лав ЗСУ. Захищати країну на фронт поїхали всі, хто не має офіційного бронювання чи відстрочок, розповів у розмові з "Суспільне Львів" командир добровольчого формування №2 батальйону "Лев" Валентин Середюк.

За його словами, зменшення особового складу призвело до того, що стало складніше виконувати завдання.

"Тому ми зараз свого роду проводимо рекрутинг цивільних, які хочуть бути корисними, і просимо їх приєднуватися до наших лав. Одна з нагальних проблем — це протиповітряна оборона, і відповідно хлопці, які залучені в мобільні вогневі групи, розуміють це. Ну і виходить так, що інтенсивність чергувань дуже-дуже така щільна", — наголосив військовий.

Від початку повномасштабного вторгнення члени добровільного формування "Лев" охороняють об'єкти критичної інфраструктури, проводять навчання з тактичної медицини для цивільних і збивають ворожі дрони у складі мобільно-вогневих груп.

На запит журналістів у головному управлінні комунікацій Збройних Сил України пояснили, що участь у добровольчих формуваннях не звільняє від мобілізації.

"Згідно з пунктом 7 Положення, "під час мобілізації добровольці територіальної оборони, які за станом здоров'я придатні до військової служби у воєнний час і мають військово-облікову спеціальність, за необхідності призиваються для комплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України та інших складових сил оборони за територію", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, чому не можна замінити мобільні вогневі групи з кулеметами дронами-перехоплювачами та іншими засобами.

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