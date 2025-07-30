Новий удар по полігону ЗСУ: Сирський вимагає перевести навчання військових під землю

Олександр Сирський провів нараду щодо підготовки ЗСУ на полігонах та в навчальних центрах. Він наполягає, що військові мають навчатись під землею заради безпеки.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вимагає максимально перевести навчання українських військових під землю через ризик російських ударів. Про це він заявив у своєму Facebook.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ, 30 липня він провів нараду щодо підготовки особового складу. Насамперед заслухав доповідь заступника начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скибюка, відповідального за напрям підготовки.

Зокрема, Олександр Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

"У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів — вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги та появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво!", — зазначив головком ЗСУ.

Удари РФ по полігонам: що відомо

29 липня повідомляли, що ЗС РФ вдарили ракетою по полігону в Чернігові. Мешканці Чернігова та області почули потужний вибух після оголошення повітряної тривоги.

Вдень 22 червня російські окупанти атакували військовий полігон Сил оборони у Херсонській області. Удар, попередньо, було завдано ракетою "Іскандер-М". Є загиблі.

Фокус з’ясував, чому полігони залишаються легкою ціллю, хто несе відповідальність за безпеку особового складу й чому з попередніх трагедій так і не зробили висновків.