"Искандеры" по учебным центрам ВСУ: почему это снова повторяется и кто ответит за гибель бойцов

Россия ударила ракетами "Искандер" по полигону на Черниговщине, убив троих украинских военных и ранив еще 18. Это уже третья атака по учебным центрам ВСУ с начала года — и каждая из них выявляет одни и те же уязвимые места. Фокус выяснил, почему полигоны остаются легкой целью, кто несет ответственность за безопасность личного состава и почему из предыдущих трагедий так и не сделали выводов.

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Россия нанесла удар двумя ракетами "Искандер" по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Несмотря на принятые меры безопасности, избежать потерь среди личного состава не удалось. Позже, украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что это Гончаровский учебный полигон на Черниговщине. Официально эту информацию не подтверждали.

По информации Генштаба, по состоянию на вечер 29 июля известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте происшествия работают экстренные службы, а раненым оперативно оказывается необходимая медицинская помощь. Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь создана специальная комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ, а также назначено служебное расследование.

В Генштабе отметили, что в случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что гибель или травмирование военнослужащих произошли из-за действий или бездействия должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности. Командование ВСУ и Сухопутных войск принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности личного состава во время ракетных и воздушных атак российских войск на полигонах и учебных центрах.

Российские удары по украинским полигонам: трагическая тенденция

В этом году это уже третья подобная трагедия. 20 мая 2025 года российская армия нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области, расположенному менее чем в 50 км от линии боевого соприкосновения. Атака произошла во время занятий на стрельбище, в результате чего погибли шесть военнослужащих, а более десяти получили ранения.

1 марта 2025 года российские войска нанесли удар кассетной ракетой "Искандер-М" по учебному полигону вблизи Днепра, расположенному в 100 км от линии фронта. Атака произошла во время построения личного состава, что привело к значительным потерям. Накануне вблизи полигона был зафиксирован российский разведывательный беспилотник, который, вероятно, осуществлял разведку.

Тогда командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий назвал произошедшее трагедией и пообещал привлечь к ответственности лиц, чья халатность повлекла потери. Он в частности указал на устаревшие процедуры организации учебного процесса, которые подвергают военнослужащих опасности.

В обоих случаях были назначены служебные расследования, а командиры частей отстранены от обязанностей.

Удар по полигону на Черниговщине: почему трагедии повторяются

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что одной из причин трагедии стало отсутствие четкого алгоритма действий, который бы обеспечивал надлежащий уровень защиты личного состава на полигонах. Жданов подчеркивает, что ключевым аспектом над недопущением подобных случаев является создание надежной системы безопасности, которая бы функционировала без сбоев и учитывала все возможные риски.

Однако, по мнению эксперта, успех любой системы зависит от человека, который ее создает и внедряет. Жданов обращает внимание на то, что за организацию учебных центров ранее отвечал главнокомандующий сухопутных войск, а именно Александр Сырский, который сейчас занимает должность главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Эксперт отмечает, что проблема часто заключается в том, что человек, который создавал систему, может не видеть ее недостатков.

"Когда вы что-то сделали, а вам говорят, что это не так, что надо переделать, вы не всегда можете понять, что именно пошло не так, ведь вы сами строили эту систему", — объясняет Фокусу Жданов.

Эксперт также обращает внимание на конкретные проблемы, которые возникают из-за недостатков в системе безопасности.

"Почему разведывательный дрон противника может часами находиться в воздушном пространстве над полигоном, и почему его не сбивают? Где средства радиотехнической разведки, которые должны были бы выявлять такие угрозы? Почему личный состав не был отведен в безопасное место или не укрыт, если угроза была очевидной? Эти вопросы должны быть адресованы руководству учебных центров, ведь именно они отвечают за организацию и дисциплину", — отметил эксперт.

По его словам, также причиной трагедии могло стать то, что в некоторых учебных центрах наблюдается низкий уровень дисциплины. Такое положение вещей, по мнению Жданова, недопустимо, ведь от четкости и слаженности действий зависит жизнь военнослужащих. Эксперт убежден, что проблема кроется не только в организации отдельных центров, но и в общей системе управления, которая требует коренных изменений.

По мнению Сергея "Флеша" Бескрестнова, причиной жертв на полигоне стала личная служебная халатность самих военных.

"Пострадали в основном только те, кто пренебрег мерами безопасности. Все знали, что БПЛА корректировщик висит над объектом. Все слышали тревогу", — высказался военный.

Удары по украинским полигонам: как не допускать подобные случаи

По мнению Жданова, без четких изменений Украина будет продолжать сталкиваться с трагическими инцидентами, подобными тем, что произошли в Черниговской или Днепропетровской области ранее. Эксперт подчеркивает, что эти случаи свидетельствуют о системных проблемах, которые не решаются годами. Он призывает к немедленным действиям, ведь без реформирования системы подготовки и управления войсками подобные ситуации будут повторяться, подвергая опасности жизни солдат.

Эксперт также обращает внимание на то, что современные вызовы, такие как использование противником разведывательных дронов, требуют быстрой адаптации и внедрения новых технологий в систему обороны. Средства радиотехнической разведки должны работать бесперебойно, а личный состав — быть должным образом подготовленным к реагированию на угрозы. Жданов отмечает, что в условиях войны нельзя полагаться на устаревшие методы управления и организации, ведь это приводит к потере человеческих жизней.

Ранее Фокус разобрал российский удар по военному полигону вблизи Шостки во время занятий. Тогда эксперты также дали советы, как уменьшить последствия атак россиян на украинские военные полигоны.

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