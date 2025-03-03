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Военный Фокус Российско-украинская война Удар по полигону на Днепропетровщине

Удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский назвал виновных, детали

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский, полигон днепропетровщина
Фото: Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine | Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский

Двух военных главнокомандующий Вооруженных сил Украины распорядился отстранить от исполнения служебных обязанностей.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский подтвердил, что удар по полигону в Днепропетровской области 1 марта был нанесен российской ракетой "Искандер-М" и распорядился отстранить начальника центра подготовки подразделений и командира воинской части на Днепропетровщине. Об этом Сырский написал в Facebook.

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Пост Александра Сырского
Фото: Скриншот

"С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. На время проведения расследования отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части", — написал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.

Генерал Сырский отмечает, что поставил задачу командующим видов и отдельных родов войск (сил) ВС Украины организовать проверку выполнения требований распоряжений главнокомандующего и Генштаба о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах.

Также он подтвердил, что удар по полигону был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М"

"В середине дня, 1 марта, враг атаковал одну из воинских частей на территории полигона Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Днепропетровской области. В результате удара баллистической ракеты "Искандер-М" в кассетном снаряжении, есть погибшие и раненые", — сообщил генерал Сырский.

Он отметил, что определил уточнить состояние выполнения поставленных ранее задач по проведению учебных занятий вне учебных пунктов, по возможности в углубленных, защищенных в инженерном отношении сооружениях, обеспечивающих надежную защиту личного состава, а также — как были проведены инженерные работы по их оборудованию.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатий признал удар Вооруженных сил Российской Федерации по построению украинских бойцов на полигоне. Он заявил, что расследованием будет заниматься военная контрразведка.